PO prvi put, lideri tri najveće svetske nuklearne sile sešće za isti sto. Robert Keli smatra da bi najbolji ishod u Šenženu mogao biti pomak ka tripolarnom sporazumu o kontroli naoružanja – što bi bio jedini nesporan uspeh koji bi pozdravili čak i Trampovi kritičari – budući da trosmerna trka u naoružanju, u kojoj svaka sila mora da se osigura od dva rivala, nema stabilnu ravnotežu.

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Međutim, prepreke su ogromne: Putinove bojeve glave predstavljaju poslednji osnov za status Rusije kao velike sile; Si neće dozvoliti da Kina ostane trajno u podređenom položaju; a Tramp nema strpljenja za iscrpljujuću tehničku diplomatiju koju zahteva kontrola naoružanja. A što se tiče Ukrajine? Očekujte samo fotografisanje prilikom rukovanja i nejasne izjave.

Najbolji mogući ishod samita APEK-a u Šenženu bio bi nuklearni sporazum, a ne mir u Ukrajini: Ove nedelje, predsednik SAD Donald Tramp, predsednik Kine Si Đinping i predsednik Rusije Vladimir Putin sastaće se u Šenženu, u Kini, tokom samita APEK-a. Ovo je prvi put da će lideri tri najveće svetske nuklearne sile sesti za isti sto. Iz Bele kuće poručuju da će se sastanak fokusirati na nuklearno naoružanje i Iran, a ne na Ukrajinu. Ne očekuje se postizanje nikakvog sporazuma.

Ipak, najbolji ishod koji bi mogao proizaći iz susreta u Šenženu bio bi određeni pomak ka trosmernom sporazumu o strateškom nuklearnom naoružanju. S druge strane, gotovo je sigurno da samit neće doneti rešenje za rat u Ukrajini.



Argumenti za tripolarni nuklearni sporazum

„Novi START” (New START), poslednji američko-ruski sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja, istekao je u februaru. Putin je predložio da se ograničenja iz tog sporazuma neformalno poštuju još godinu dana. Tramp je to odbio, pozivajući umesto toga na „novi, poboljšani i modernizovani” sporazum. On već godinama odbija novi sporazum tipa START ukoliko mu se ne pridruži i Kina. Šenžen predstavlja priliku za upravo takav „tripolarni” sporazum.

Takav dogovor bi bio dobra ideja, jer bi tripolarna nuklearna trka u naoružanju bila potpuno nova pojava, koja bi mogla dovesti do neobičnih, konkurentskih efekata. Trka u naoružanju tokom Hladnog rata bila je bilateralna; svaka supersila je prilagođavala svoj arsenal prema jednom rivalu. Sa tri aktera, svaki od njih mora da se osigura od preostala dva. Ako SAD izgrade arsenal koji bi parirao Rusiji i Kini zajedno, obe zemlje će pred sobom videti Ameriku koja je daleko moćnija od svake od njih pojedinačno.

U tom slučaju, one će dodatno uvećati svoje kapacitete. Godine 2022, načelnik Strateške komande SAD priznao je da „nije siguran kako izgleda strateška stabilnost u svetu sa tri velike sile”. Bilo bi bolje da se ova potencijalna trka u naoružanju saseče u korenu.

Ako bi Tramp uspeo da postigne sporazum između tri sile, to bi predstavljalo istinski, nesporan pozitivan doprinos njegovom nasleđu. Čak bi i njegovi kritičari to pozdravili.



Tri velike prepreke za nuklearni sporazum

Problemi su, međutim, ogromni. Kao prvo, Putin ceni svoje nuklearno oružje. Ono je jedan od poslednjih aduta koji Rusiji obezbeđuju status velike sile. Ruska ekonomija značajno zaostaje za američkom i kineskom, a njena vojska već skoro pet godina ne uspeva da pokori manjeg suseda. Bez najvećeg nuklearnog arsenala na svetu, Rusija bi bila samo prevelika regionalna sila koja poseduje naftu. Moskva takođe insistira da se u brojke uračunaju i britanske i francuske bojeve glave – što je zahtev koji bi mogao da zaustavi pregovore pre nego što uopšte počnu.

Kao drugo, čini se da je Si odlučan da smanji jaz u odnosu na SAD i Rusiju. Kina raspolaže sa oko 620 bojevih glava i širi svoj arsenal brže od bilo koje druge zemlje. Do 2030. godine mogla bi da ima isto toliko interkontinentalnih balističkih raketa koliko ih imaju Amerika ili Rusija. Peking tvrdi da nije „ni pravedno, ni razumno, ni realno” tražiti od njega da se sada pridruži pregovorima o nuklearnom naoružanju. Si neće dozvoliti da Kina ostane u trajno podređenom položaju.

Kao treće, Tramp ne razume pitanja ove složenosti. Kontrola strateškog naoružanja je tehnička i mukotrpna materija – podrazumeva pravila o brojanju, lansirne sisteme, verifikaciju i inspekcije. On nema strpljenja za takve detalje, a nedostaje mu i interesovanje za iscrpljujući diplomatski rad neophodan da bi se promenili stavovi Sija i Putina i postigao ozbiljan sporazum. Već smo videli koliko je Tramp bio posvećen pitanju nuklearnog naoružanja kada je pregovarao sa Kim Džong Unom o severnokorejskom nuklearnom programu – tada je uložio sasvim malo truda. Osim toga, pre devet meseci dozvolio je da sporazum „Novi START” prestane da važi, uz obećanje da će biti postignuto nešto bolje. Novi sporazum još uvek ne postoji, a nema ni naznaka da će biti sklopljen. Bez pomaka u vezi sa Ukrajinom



Možda bi Si i Tramp mogli lično da ubede Putina da pristane na mnogo manje. To bi bilo odlično. Realan sporazum bi mogao da podrazumeva da Rusija zadrži Donbas, a da Ukrajina uđe u NATO. Kina predstavlja ekonomski spas za Rusiju, a Putin nikada neće naći američkog predsednika koji bi mu bio naklonjeniji. Zajedno, oni imaju stvarnu moć uticaja.

Ipak, čini se da niko od njih nije naročito voljan da to iskoristi. Prema navodima, Si je rekao predsedniku Nemačke da njih trojica neće razgovarati o Ukrajini. Isto tvrdi i Bela kuća. Da bi postigao realan dogovor, Tramp bi morao snažno da pritisne svog prijatelja Putina. Do sada to nikada nije učinio. Štaviše, ukinuo je sankcije na ruski dizel kako bi, uoči izbora na sredini mandata, snizio cene goriva u Americi.

Sastanak u Osaki (Šenženu) verovatno će rezultirati samo fotografijom na kojoj se rukuju i nejasnim izjavama. Trilateralni nuklearni sporazum je malo verovatan, a mir u Ukrajini još manje.





(19fortyfive.com/dr Robert Keli)

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