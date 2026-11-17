ODREĐEN PRITVOR KRIČKU: Osumnjičenom za zlostavljanje i mučenje u garaži Vlade Srbije
PRVI osnovni sud u Beogradu odredio je do 30 dana pritvora načelniku Uprave kriminalističke policije Marku Kričku, osumnjičen da je u noći izmeu 14. i 15. avgusta 2025. godine u saizvršilaštvu sa još devetoricom osumnjičenih, u garaži Vlade Srbije u svojstvu pripadnika MUP-a, Jedinice za zaštitu lica i objekata, zlostavljao i mučio 10 oštećenih.
Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke-oštećene, kao i kao i s obzirom na to da je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo sa elementima nasilja za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, saopšteno je iz tog suda.
Kričak se inače već nalazi u pritvoru na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a da ne bi uticao na svedoke i ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
U tom slučaju se sumnja da je on zajedno sa načelnikom Službe za suzbijanje kriminala Boškom Sekulovićem, koji je takođe uhapšen i u pritvoru, od 12. maja do 3. juna kao službena lica MUP prekoračenjem i iskorišćavanjem svog službenog položaja, nevršenjem svoje službene dužnosti, naneli štetu i teže povredili prava oštećenog - bivšeg načelnika PU za grad Beograd V.M, tokom svog postupanja povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja u restoranu "27".
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
Svi detalji početa suđenja bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću
09. 11. 2026. u 22:35
ZBOG SLUČAJA "SENjAK": Načelnik SBPOK pozvan na informativni razgovor
01. 11. 2026. u 19:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)