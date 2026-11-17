PRVI osnovni sud u Beogradu odredio je do 30 dana pritvora načelniku Uprave kriminalističke policije Marku Kričku, osumnjičen da je u noći izmeu 14. i 15. avgusta 2025. godine u saizvršilaštvu sa još devetoricom osumnjičenih, u garaži Vlade Srbije u svojstvu pripadnika MUP-a, Jedinice za zaštitu lica i objekata, zlostavljao i mučio 10 oštećenih.

mup/jutjub

Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke-oštećene, kao i kao i s obzirom na to da je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo sa elementima nasilja za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, saopšteno je iz tog suda.

Kričak se inače već nalazi u pritvoru na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a da ne bi uticao na svedoke i ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

U tom slučaju se sumnja da je on zajedno sa načelnikom Službe za suzbijanje kriminala Boškom Sekulovićem, koji je takođe uhapšen i u pritvoru, od 12. maja do 3. juna kao službena lica MUP prekoračenjem i iskorišćavanjem svog službenog položaja, nevršenjem svoje službene dužnosti, naneli štetu i teže povredili prava oštećenog - bivšeg načelnika PU za grad Beograd V.M, tokom svog postupanja povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja u restoranu "27".

(Tanjug)

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