SEVERNA Makedonija sprečila je navodne planove za atentat na izraelskog biznismena u Grčkoj.

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Bezbednosna agencija Severne Makedonije saopštila je u utorak da je sprečila navodni teroristički plan za atentat na osobu u susednoj Grčkoj i razbila mrežu povezanu sa Iranom.

Prema pisanju grčkog lista „Katimerini“, meta navodne zavere bio je izraelski rukovodilac kompanije sa sedištem u Grčkoj. Njegov identitet nije objavljen.

Kako navodi ovaj list, vlasti su tokom operacije pronašle oružje, municiju i mapu sa obeleženom lokacijom.

Izraelski televizijski mediji objavili su da su u sprečavanju navodnog plana učestvovali i Mosad i grčke bezbednosne službe, kao i da je potencijalno postojalo više izraelskih meta.

Nacionalna bezbednosna agencija Severne Makedonije saopštila je da je razbila „široku mrežu posrednika“ povezanu sa iranskim državljaninom Edrisom Džahangirijem Mavaneom, za koga tvrdi da je bio „saradnik iranskih bezbednosnih i obaveštajnih službi“.