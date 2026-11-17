VRŠILAC dužnosti sekretara američke mornarice Hung Cao izjavio je danas, na ispitivanju pred članovima Odbora za oružane snage Senata, da rat sa Iranom predstavlja opterećenje za američku mornaricu, kao i da se zalaže da se više javno ne objavljuju razlozi za smenu komandanata mornarice, kako to ne bi uticalo na njihove karijere.