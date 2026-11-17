TRAGEDIJA U RUSIJI: Srušio se avion An-12, veliki broj mrtvih
VOJNO-transportni avion An-12 srušio se u Kemerovskoj oblasti tokom planiranog leta, a svih 19 ljudi u avionu je poginulo, saopštilo je u utorak rusko Ministarstvo odbrane.
„Dana 17. novembra , vojno-transportni avion An-12 srušio se tokom planiranog leta u Kemerovskoj oblasti“, navodi se u saopštenju odeljenja.
Avion se srušio u nenaseljenom području. Svih 19 ljudi u avionu, uključujući posadu, poginulo je, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
„Preliminarni uzrok katastrofe je tehnički kvar. Komisija ruskih Vazduhoplovnih snaga radi na licu mesta kako bi utvrdila sve okolnosti katastrofe“, dodala je agencija.
(TASS)
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