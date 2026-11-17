IRANSKI DOMET NAJRAZORNIJEG ORUŽJA 2000 KILOMETARA: Ko je u krugu kojim Teheran donosi pakao?
DOMET iranskih raketa od 2.000 kilometara odraz je strateških opredeljenja, a ne tehnoloških ograničenja. Nedavne izjave vojnih zvaničnika ponovo su pokrenule pitanje da li je Teheran spreman da prevaziđe tu granicu.
Godinama je ograničenje dometa iranskih balističkih raketa na 2.000 kilometara bilo rezultat strateških proračuna i odbrambene doktrine Islamske Republike, a ne tehničkih ili inženjerskih ograničenja. Visoki vojni komandanti i bivši zvaničnici Vazdušno-kosmičkih snaga Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) više puta su govorili o ovom pitanju, prenosi iranska agencija Mehr.
Od šahida Hasana Tehrani Mogadama, osnivača i tvorca iranskog raketnog programa, do šahida general-majora Amira Alija Hadžizadeha, bivšeg komandanta Vazdušno-kosmičkih snaga IRGC-a, u izjavama iranskih odbrambenih zvaničnika neprestano se ponavljala jedna poruka: raketne sposobnosti Irana ne treba ograničavati na domet od 2.000 kilometara.
Sada, usled promena u regionalnom bezbednosnom okruženju, širenja spektra pretnji i obnovljenih rasprava o mogućem preispitivanju ograničenja dometa raketa, ovo pitanje dobija na značaju: da li Islamska Republika poseduje naučne, industrijske i tehnološke kapacitete za prevazilaženje ove granice?
2.000 kilometara: tehničko ograničenje ili strateški izbor?
Da bi se odgovorilo na ovo pitanje, najpre je potrebno otkloniti jednu čestu zabludu – da domet iranskih raketa od 2.000 kilometara nužno odražava nesposobnost te zemlje da projektuje i proizvodi sisteme većeg dometa.
Izjave iranskih vojnih komandanata tokom prethodnih godina ukazuju na to da je ovo ograničenje više puta predstavljano kao strateški izbor, zasnovan na odbrambenim potrebama zemlje, a ne kao nepromenljiva tehnološka granica.
Jednu od prvih izričitih izjava o ovom pitanju dao je brigadni general Aziz Džafari, tadašnji komandant IRGC-a. On je u novembru 2017. godine saopštio da domet iranskih raketa iznosi 2.000 kilometara i da Iran smatra da je to dovoljno za zadovoljavanje svojih odbrambenih potreba, budući da se većina američkih vojnih snaga i interesa u regionu nalazi unutar tog dometa.
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