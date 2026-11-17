DOMET iranskih raketa od 2.000 kilometara odraz je strateških opredeljenja, a ne tehnoloških ograničenja. Nedavne izjave vojnih zvaničnika ponovo su pokrenule pitanje da li je Teheran spreman da prevaziđe tu granicu.

Foto: AI generated/ChatGPT

Godinama je ograničenje dometa iranskih balističkih raketa na 2.000 kilometara bilo rezultat strateških proračuna i odbrambene doktrine Islamske Republike, a ne tehničkih ili inženjerskih ograničenja. Visoki vojni komandanti i bivši zvaničnici Vazdušno-kosmičkih snaga Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) više puta su govorili o ovom pitanju, prenosi iranska agencija Mehr.

Od šahida Hasana Tehrani Mogadama, osnivača i tvorca iranskog raketnog programa, do šahida general-majora Amira Alija Hadžizadeha, bivšeg komandanta Vazdušno-kosmičkih snaga IRGC-a, u izjavama iranskih odbrambenih zvaničnika neprestano se ponavljala jedna poruka: raketne sposobnosti Irana ne treba ograničavati na domet od 2.000 kilometara.

Sada, usled promena u regionalnom bezbednosnom okruženju, širenja spektra pretnji i obnovljenih rasprava o mogućem preispitivanju ograničenja dometa raketa, ovo pitanje dobija na značaju: da li Islamska Republika poseduje naučne, industrijske i tehnološke kapacitete za prevazilaženje ove granice?

2.000 kilometara: tehničko ograničenje ili strateški izbor?

Da bi se odgovorilo na ovo pitanje, najpre je potrebno otkloniti jednu čestu zabludu – da domet iranskih raketa od 2.000 kilometara nužno odražava nesposobnost te zemlje da projektuje i proizvodi sisteme većeg dometa.

Izjave iranskih vojnih komandanata tokom prethodnih godina ukazuju na to da je ovo ograničenje više puta predstavljano kao strateški izbor, zasnovan na odbrambenim potrebama zemlje, a ne kao nepromenljiva tehnološka granica.

Jednu od prvih izričitih izjava o ovom pitanju dao je brigadni general Aziz Džafari, tadašnji komandant IRGC-a. On je u novembru 2017. godine saopštio da domet iranskih raketa iznosi 2.000 kilometara i da Iran smatra da je to dovoljno za zadovoljavanje svojih odbrambenih potreba, budući da se većina američkih vojnih snaga i interesa u regionu nalazi unutar tog dometa.

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