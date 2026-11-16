Svet

ŠOK IZ BELE KUĆE: Tramp najavio susret, ne samo sa Putinom, moguć i sa Kim DŽong Unom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 11. 2026. u 16:09

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PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da će se kasnije ove nedelje u Kini sastati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a možda i sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom.

ШОК ИЗ БЕЛЕ КУЋЕ: Трамп најавио сусрет, не само са Путином, могућ и са Ким Џонг Уном

Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

-U Kini ću se sastati sa Si Đinpingom, sa Putinom, a možda i sa Kim Džong Unom, rekao je Tramp novinarima u Vašingtonu pred polazak u Aziju.

Tramp nije precizirao u kom formatu očekuje da će ti susreti biti održani. Ranije je objavljeno da se priprema trilateralni sastanak Sija, Putina i Trampa.

(sputnikportal.rs)

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