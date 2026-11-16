ŠOK IZ BELE KUĆE: Tramp najavio susret, ne samo sa Putinom, moguć i sa Kim DŽong Unom

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da će se kasnije ove nedelje u Kini sastati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a možda i sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom.

Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

-U Kini ću se sastati sa Si Đinpingom, sa Putinom, a možda i sa Kim Džong Unom, rekao je Tramp novinarima u Vašingtonu pred polazak u Aziju.

Tramp nije precizirao u kom formatu očekuje da će ti susreti biti održani. Ranije je objavljeno da se priprema trilateralni sastanak Sija, Putina i Trampa.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić