ŠOK IZ BELE KUĆE: Tramp najavio susret, ne samo sa Putinom, moguć i sa Kim DŽong Unom
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da će se kasnije ove nedelje u Kini sastati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a možda i sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom.
-U Kini ću se sastati sa Si Đinpingom, sa Putinom, a možda i sa Kim Džong Unom, rekao je Tramp novinarima u Vašingtonu pred polazak u Aziju.
Tramp nije precizirao u kom formatu očekuje da će ti susreti biti održani. Ranije je objavljeno da se priprema trilateralni sastanak Sija, Putina i Trampa.
(sputnikportal.rs)
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