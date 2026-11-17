PORTPAROL Kremlja, Dmitrij Peskov, izjavio je danas da se na trilateralnom sastanku predsednika Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Vladimira Putina, Donalda Trampa i Si Đinpinga, najverovatnije neće direktno razgovarati o antiruskim sankcijama.

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Peskov je dodao da i da bi mogla da bude razmotrena šira tema korišćenja ekonomskih mera kao sredstva pritiska u međunarodnim odnosima.

- Sankcije, naravno, verovatno neće biti razmatrane na trilateralnom sastanku - rekao je Peskov u intervjuu za Prvi kanal i dodao da je iskustvo sankcija uvedenih protiv Rusije i drugih zemalja pokazalo neefikasnost korišćenja ekonomije kao oružja u međunarodnim odnosima.

Govoreći o mogućoj ulozi evropskih lidera u pregovorima o Ukrajini, Peskov je ocenio da je malo verovatno da će oni imati značajniju ulogu, jer, kako je naveo, svojim stavom pokazuju želju da nanesu strateški poraz Rusiji i nastave pritisak na Moskvu.

On je dodao da evropski lideri nastoje da pronađu svoje mesto u pregovaračkom procesu, ali da njihov, kako ga je opisao, nemirovni pristup ne ostavlja mnogo prostora za značajnije angažovanje.

(Tanjug)

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