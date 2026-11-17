I to bivšeg 7. pika sa NBA drafta

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Košarkaški klub Barselona sprema veliko pojačanje za nastavak sezone, pošto je, prema pisanju španskih medija, postigao dogovor sa francuskim plejmejkerom Kilijanom Hejsom.

Kako prenosi „Mundo Deportivo“, nekadašnji sedmi pik NBA drafta trebalo bi da pojača katalonski tim, koji je primoran da reaguje zbog problema sa povredama u spoljnoj liniji.

Hejs je 2020. godine izabran kao sedmi pik na NBA draftu od strane Detroit Pistonsa. Iako se od njega očekivalo mnogo, francuski košarkaš nije uspeo da se nametne kao jedna od vodećih zvezda najjače lige na svetu.

Tokom boravka u Americi nastupao je za Detroit, Bruklin i Sakramento, a na 239 utakmica prosečno je beležio osam poena, pet asistencija i tri skoka.

Njegove najveće prednosti su pregled igre, organizacija napada i odbrambene sposobnosti, dok se kao najveća slabost izdvajao šut, posebno sa distance.

Barselona je u potrazi za rešenjem zbog izostanaka važnih igrača. Kevin Panter trebalo bi da odsustvuje oko šest nedelja, dok se očekuje i pauza Umara Gibsona.

Dolazak Hejsa mogao bi da predstavlja značajno pojačanje za ekipu iz Katalonije, ali i novu priliku za francuskog plejmejkera da u evropskoj košarci pokaže zbog čega je svojevremeno bio jedan od najcenjenijih mladih igrača na svetu.

Podsetimo, Barsa u petak dočekuje Crvenu zvezdu u Evroligi.