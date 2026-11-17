Užas!

Snimka nadzorne kamere iz Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, Jankomir.

Doktorka koja je prisustvovala nasilnom postupanju prema Kristianu Josipu Perišu (32) u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, a koja je uhapšena zbog sumnje na teško ubistvo posebno ranjive osobe nečinjenjem, u bolničkom izveštaju detaljno je opisala njegovo ponašanje, pokušaje smirivanja i primenjenu terapiju, ali u tom delu dokumenta nije spomenula udarce, pritiske na telo niti jastuk kojim su medicinski tehničari pacijentu pritiskali glavu.

Reč je o lekarki na specijalizaciji koja se u službenom bolničkom dokumentu navodi pod inicijalima L. M. Š.. Taj dokument je 7. novembra Ministarstvu zdravlja uputila tadašnja direktorka klinike Majda Grah, a hrvatski portal Indeks došao je u njegov posed.

Iako se u tekstu podrobno opisuje tok večernje intervencije, u delu koji se pripisuje specijalizantkinji nema nikakvog pomena o fizičkom nasilju, uprkos tome što snimak nadzorne kamere potvrđuje da je ona sve vreme bila prisutna u sobi.

Doktorica je u izveštaju navela da je pacijent bio psihomotorno agitiran i agresivan dok su ga vezivali, te mu je zbog rizika od povređivanja prepisala haloperidol, promazin i diazepam. Dok je ona otišla po dodatnu terapiju, obaveštena je da Periš ne diše.

Iako snimci nadzornih kamera pokazuju da su tehničari udarali pacijenta i držali mu jastuk preko glave, to nasilje je u izveštaju pomenuto tek naknadno od strane direktorke.

Nakon bezuspešne reanimacije i utvrđene smrti, policija je pored četvorice tehničara uhapsila i doktorku, medicinske sestre i još jednog tehničara, dok je direktorka podnela ostavku nakon nalaza zdravstvene inspekcije.



