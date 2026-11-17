TRI KLJUČNA PRAVCA ZA POSTIZANJE TRAJNOG MIRA U UKRAJINI: Trampov zet otkrio detalje američkog plana
RUSIJA, Sjedinjene Američke Države, Ukrajina i Evropa ostvaruju napredak na putu ka rezultatu koji će omogućiti okončanje sukoba u Ukrajini, kao i jačanje evropske bezbednosti i postavljanje temelja za trajni mir, napisao je zet američkog predsednika Džared Kušner na društvenoj mreži Iks.
Prema rečima Kušnera, on i specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof tokom protekle godine blisko su sarađivali sa partnerima u Ukrajini i Evropi, ostvarivši značajan napredak u realizaciji ove vizije u tri ključna pravca.
Američki izaslanik je precizirao da je reč o radu na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, njenom članstvu u Evropskoj uniji i planu za obnovu njene privrede. On je dodao da će „NATO ostati najvažniji oslonac evropske bezbednosti“.
- Naš cilj je da se oslonimo na postojeće evropske institucije i sporazume, jačajući bezbednosne obaveze, saradnju, transparentnost i mehanizme za deeskalaciju, kako bi mir koji postignemo bio trajan - naveo je Kušner.
Sastanak sa EU i Ukrajinom u Berlinu
Vitkof i Kušner planiraju da 19. novembra razgovaraju sa predstavnicima Evrope i Ukrajine o bezbednosnim garancijama za Kijev i planu za obnovu ukrajinske privrede, pišu mediji, pozivajući se na predstavnika američke administracije,
Prema rečima američkog predstavnika, sastanak izaslanika SAD sa predstavnicima Ukrajine i evropskih zemalja planiran je za četvrtak u Berlinu.
Istovremeno, kako je istakao, poseta američkog predsednika Donalda Trampa Kini, gde je na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u Šendženu planiran njegov trilateralni sastanak sa predsednikom Kine Si Đinpingom i predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, kao i sastanak u Berlinu, „predstavljaju koordinisan diplomatski napor“.
Ranije je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov saopštio da će samit lidera Rusije, Kine i SAD biti održan u Šendženu 19. novembra.
Peking i Vašington potvrdili su ovu informaciju.
U Abu Dabiju su 10. i 11. novembra održani pregovori između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine. Oni su bili posvećeni novom sistemu kontinentalne bezbednosti u postkonfliktnom periodu.
I Evropljani su doputovali u Abu Dabi, ali nisu učestvovali u trilateralnim pregovorima, niti je ruska delegacija imala kontakte sa njima. Oni su na marginama radili sa Ukrajincima i Amerikancima, istakao je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.
(Sputnjik)
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