RUSIJA, Sjedinjene Američke Države, Ukrajina i Evropa ostvaruju napredak na putu ka rezultatu koji će omogućiti okončanje sukoba u Ukrajini, kao i jačanje evropske bezbednosti i postavljanje temelja za trajni mir, napisao je zet američkog predsednika Džared Kušner na društvenoj mreži Iks.

Foto: Tanjug/(AP Photo/Peter Morrison)

Prema rečima Kušnera, on i specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof tokom protekle godine blisko su sarađivali sa partnerima u Ukrajini i Evropi, ostvarivši značajan napredak u realizaciji ove vizije u tri ključna pravca.

We are committed to bringing an end to the war in Ukraine and the tremendous human suffering it has caused. President @realDonaldTrump is determined to achieve a lasting peace, and we remain fully committed to doing everything possible to help make that happen. This morning, @SEPeaceMissions and I spoke with Yuri Ushakov to discuss the progress we have made and the next steps in the peace process. We also held a productive call with Ukraine and our European partners, including the National Security Advisors of Germany, France, the United Kingdom, Poland, and Italy, along with representatives of the EU and NATO. We discussed how to facilitate direct engagement between Europe and Russia, which has been largely absent over the past four years. It is important that both sides hear each other’s concerns and proposals directly as we work toward a more stable and secure future for Europe. We also began preparing the agenda for the next multilateral meeting, which we are working to convene in the near future. A central focus of our discussions was a fundamental question: How do we end this horrible war and create post-war security arrangements that make future wars less likely? NATO will remain a critical pillar of European security. Our objective is to build on Europe’s existing institutions and agreements, strengthening security commitments, communication, transparency, and mechanisms for de-escalation so that the peace we achieve can endure. When Steve and I began this work a year ago, we defined a successful outcome for Ukraine is a sovereign, secure, and prosperous country, free to determine its own future. Working closely with Ukraine and our European partners over the past year, we have made meaningful progress toward that vision through three essential pillars: 1. Strong, credible security guarantees to protect Ukraine against future aggression. 2. A path toward EU membership, anchoring Ukraine’s long-term future in Europe. 3. A comprehensive post-war prosperity plan, developed with our European partners, the World Bank, and others, to support Ukraine’s financial stability, reconstruction, investment, and long-term economic growth. Together, these elements can give Ukraine the strength, security, freedom and confidence to negotiate the remaining difficult issues with Russia and build a brighter future for its people. Any final peace agreement will need to be agreed to by both Russia and Ukraine. While much of the public discussion focuses on the differences between the parties, we continue to see positive and constructive ideas emerging through serious discussions away from the public spotlight. These exchanges are helping us explore potential solutions and narrow the remaining gaps. Important challenges remain, and a final agreement will require difficult decisions. But we are making progress, in close coordination with Russia, Ukraine, and Europe, toward an outcome that can end this war, strengthen European security, and create the foundations for lasting peace. — Jared Kushner (@jaredkushner) November 16, 2026

Američki izaslanik je precizirao da je reč o radu na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, njenom članstvu u Evropskoj uniji i planu za obnovu njene privrede. On je dodao da će „NATO ostati najvažniji oslonac evropske bezbednosti“.

- Naš cilj je da se oslonimo na postojeće evropske institucije i sporazume, jačajući bezbednosne obaveze, saradnju, transparentnost i mehanizme za deeskalaciju, kako bi mir koji postignemo bio trajan - naveo je Kušner.

Sastanak sa EU i Ukrajinom u Berlinu

Vitkof i Kušner planiraju da 19. novembra razgovaraju sa predstavnicima Evrope i Ukrajine o bezbednosnim garancijama za Kijev i planu za obnovu ukrajinske privrede, pišu mediji, pozivajući se na predstavnika američke administracije,

Prema rečima američkog predstavnika, sastanak izaslanika SAD sa predstavnicima Ukrajine i evropskih zemalja planiran je za četvrtak u Berlinu.

Istovremeno, kako je istakao, poseta američkog predsednika Donalda Trampa Kini, gde je na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u Šendženu planiran njegov trilateralni sastanak sa predsednikom Kine Si Đinpingom i predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, kao i sastanak u Berlinu, „predstavljaju koordinisan diplomatski napor“.

Ranije je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov saopštio da će samit lidera Rusije, Kine i SAD biti održan u Šendženu 19. novembra.

Peking i Vašington potvrdili su ovu informaciju.

U Abu Dabiju su 10. i 11. novembra održani pregovori između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine. Oni su bili posvećeni novom sistemu kontinentalne bezbednosti u postkonfliktnom periodu.

Foto: Tanjug/Ukraine's Foreign Intelligence Service Press Office via AP

I Evropljani su doputovali u Abu Dabi, ali nisu učestvovali u trilateralnim pregovorima, niti je ruska delegacija imala kontakte sa njima. Oni su na marginama radili sa Ukrajincima i Amerikancima, istakao je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

(Sputnjik)

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