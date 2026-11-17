NAJNOVIJA serija raketnih udara na saobraćajnu infrastrukturu u Kijevu i istovremeni novi napadi na Krimski most ukazuju na promenu taktike obe strane, gde presecanje glavnih logističkih pravaca i pritisak na energetsku mrežu postaju presudni elementi sukoba uoči zimskog perioda.

Foto: Maxim Churusov/Zuma Press/Profimedia

Noćni raketni napad na ukrajinsku prestonicu, u kojem su pogođeni Severni i Južni most preko reke Dnjepar, izazvao je trenutni prekid saobraćaja i primorao gradske vlasti da hitno preusmere javni prevoz na Podiljski most. Istovremeno, sa juga stižu potvrde o novom udaru na Krimski most, na kojem je, prema navodima ukrajinskih medija, došlo do urušavanja jednog od velikih lukova i dela kolovoza. Ova dva paralelna događaja pokazuju da rat ulazi u fazu u kojoj je paraliza saobraćaja i snabdevanja jednako važna kao i pomaci na samoj liniji fronta.

Saobraćajna blokada Kijeva kao psihološki i logistički pritisak

Mostovi preko Dnjepra u Kijevu nisu samo obične gradske saobraćajnice, već žile kucavice koje povezuju levu i desnu obalu grada, ali i istočne i zapadne delove zemlje. Pogađanje Severnog i Južnog mosta dovodi do trenutnog zagušenja saobraćajnih tokova, otežava kretanje civila i usporava vojnu i humanitarnu logistiku koja prolazi kroz prestonicu. Povećanje broja trolejbusa i preusmeravanje linija preko alternativnih pravaca predstavlja privremeno rešenje, ali svaki novi udar na ove tačke direktno testira otpornost gradskog sistema i stvara dodatni pritisak na stanovništvo.

Krimski most ponovo na meti: Udar na glavnu liniju snabdevanja

Sa druge strane, novi napad na Krimski most, koji je usledio svega dan nakon što je saobraćaj na njemu bio obustavljen skoro 17 sati, potvrđuje da ovaj objekat ostaje prioritetna meta ukrajinskih snaga. Iako razmere najnovije štete i navodi o rušenju dela konstrukcije još čekaju nezavisnu potvrdu, sama činjenica da su ruske vlasti ponovo morale da zatvore most govori o ozbiljnosti situacije. Krimski most predstavlja ključnu rutu za snabdevanje ruskih trupa na jugu Ukrajine, pa svaki višesatni ili višednevni prekid saobraćaja direktno utiče na brzinu dopremanja opreme, goriva i pojačanja.



Energetska kriza i upozorenja na nuklearni rizik

Posebnu težinu ovim dešavanjima daje činjenica da se napadi na saobraćajnu mrežu odvijaju paralelno sa kontinuiranim udarima na ukrajinsku elektroenergetsku infrastrukturu. Ulazak u hladniji deo godine sa oštećenom mrežom nosi dvostruku opasnost:

Humanitarni i privredni izazov: Dugotrajni prekidi u snabdevanju električnom energijom otežavaju funkcionisanje gradova, grejanje i rad vitalnih službi.

Bezbednost nuklearnih elektrana: Međunarodni nuklearni regulatori sve glasnije upozoravaju da nestabilnost napona i ispadi u mreži direktno ugrožavaju sisteme za hlađenje nuklearnih reaktora, čime se povećava rizik od ozbiljnog incidenta.

Rat infrastrukture

Kombinacija udara na mostove u Kijevu, ponovljenih napada na Krimski most i sistematskog slabljenja energetske mreže pokazuje da sukob sve više poprima oblik „rata infrastrukture“. Cilj više nije samo slabljenje vojnih jedinica na terenu, već iscrpljivanje logističkih kapaciteta, otežavanje kretanja i stvaranje uslova u kojima će održavanje osnovnih životnih i vojnih funkcija postati najveći izazov za obe strane.