MASOVNI UDAR RUSKE VOJSKE: Ovo su bile mete napada
ORUŽANE snage Ruske Federacije su tokom noći izvele masovni udar visokopreciznim oružjem i dronovima, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
- Udarom su pogođeni ukrajinski vojno-industrijski objekti koji učestvuju u proizvodnji krstarećih raketa i bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa, kao i transportna infrastruktura u gradovima Kijevu i Zaporožju, te u Čerkaskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti - navodi se u saopštenju.
Osim toga, na meti udara našli su se energetski objekti, lučka infrastruktura i plovila koja se koriste u interesima Oružanim snagama Ukrajine, dodaju u ministarstvu.
(RT Balkan)
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