OŠTRA PORUKA IZ MOSKVE: SAD suštinski pregovaraju, Evropa traži mesto za stolom
SAD i Evropa imaju potpuno različite pristupe rešavanju ukrajinskog sukoba, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je tvrdio da se, dok Vašington angažuje Moskvu u suštinskim razgovorima, evropski lideri bore za mesto za pregovaračkim stolom uprkos odbijanju da priznaju interese Kremlja.
U razgovoru sa ruskim novinarom Pavlom Zarubinom u nedelju, Lavrov je sugerisao da evropske vlade očajnički žele da izbegnu da budu po strani nakon godina odbijanja dijaloga sa Rusijom. „Verovatno razumeju da voz odlazi i žele da pokušaju da skoče na podnožje poslednjeg vagona“, rekao je.
Međutim, evropski lideri još uvek nemaju razumevanje kakvu ulogu bi mogli da igraju u pregovorima, tvrdio je Lavrov. Izdvojio je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen zbog insistiranja na prekidu vatre pre bilo kakvih razgovora o evropskoj bezbednosti i šeficu spoljne politike EU Kaju Kalas zbog odbacivanja rešenja koje bi zadovoljilo ruske interese. „Ovo je apsolutni ćorsokak i nadam se da svi to razumeju“, rekao je.
Moskva je insistirala na tome da želi održivo rešenje za sukob u Ukrajini, a ne privremenu pauzu, tvrdeći da bi samo primirje omogućilo Kijevu da oporavi svoje oslabljene snage. Za razliku od Evrope, Rusija „suštinski razgovara“ sa SAD, a pregovori uzimaju u obzir „stvarne činjenice, uključujući situaciju na terenu i osnovne uzroke ovog sukoba“, rekao je Lavrov, navodeći pitanja kao što su status ruskog jezika, kulture i pravoslavnog hrišćanstva u Ukrajini.
On je opisao postojeći trilateralni format pregovora između Rusije, SAD i Ukrajine kao „najprikladniji“, rekavši da su učesnici uglavnom pozitivno reagovali na najnovije razgovore u Abu Dabiju. Prema rečima Lavrova, dok ukrajinski lider Vladimir Zelenski „igra svoje igre“, kijevski pregovarači su delovali ozbiljno.
Komentari ministra spoljnih poslova usledili su nakon ogorčenog spora među evropskim liderima oko toga ko bi trebalo da predstavlja kontinent u mirovnom procesu za Ukrajinu, u kojem posreduju SAD. Nakon trilateralnih pregovora u Abu Dabiju, koji su isključili Evropljane iz direktnih razgovora sa Moskvom, lideri EU su se u petak složili da pošalju tim koji će predstavljati Veliku Britaniju, Francusku, Nemačku, Italiju, Poljsku i institucije EU.
Kompromis je ostavio Kalas, ozloglašenu antirusku borkinju rođenu u sovjetskoj Estoniji, bez vodeće uloge koju je tražila. Politiko je ranije objavio da su se neke diplomate EU protivile imenovanju Kalas za pregovaračicu, upozoravajući da bi njen jastrebovski stav mogao otuđiti Moskvu i učiniti je teretom.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov, koji je ranije uporedio evropske unutrašnje borbe sa „paucima u tegli“, rekao je da novoizabrani pregovarači još uvek nisu kontaktirali Moskvu. Optužio je evropske vlade da su previše podeljene da bi donosile blagovremene odluke, ali je priznao da će se o evropskoj bezbednosti na kraju morati razgovarati sa njima. „Ako oni zapravo ne žele mir, onda će to biti besmisleno“, rekao je Peskov, upozoravajući da će Moskva u suprotnom ostvariti svoje ciljeve silom.
(RT)
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