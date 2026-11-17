NOVI američki obaveštajni podaci ukazuju na to da Iran razrađuje planove za potencijalni napad na visoke zvaničnike administracije američkog predsednika Donalda Trampa detonacijom "prljave bombe" ili upotrebom hemijskog oružja u Vašingtonu, ali za sada nema pokazatelja da je Teheran doneo odluku da takav napad izvede, objavio je CNN, pozivajući se na sedam američkih zvaničnika.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ryan Murphy, FIle

Prema rečima izvora upoznatih sa obaveštajnim podacima, iransko planiranje za sada predstavlja nastojanje da se obezbede različite opcije, a ne znak neposredne pretnje.

Ipak, dva izvora su navela da su planovi veoma konkretni i da obuhvataju određene lokacije i ciljeve, zbog čega su američki zvaničnici tokom protekle nedelje održali više sastanaka o merama za sprečavanje mogućeg napada.

🚨 CNN Reports U.S. Intel Agencies Believe Iran is Plotting to Detonate a ‘Dirty Bomb” in D.C. “U.S. intelligence indicates that the government of Iran is developing plans to target senior Trump administration officials.” https://t.co/m53ItMmPNv — Chief Nerd (@TheChiefNerd) November 17, 2026

Bela kuća: Pratimo sve potencijalne pretnje

Portparolka Bele kuće Loren Bis rekla je da SAD prate sve potencijalne pretnje, ali da trenutno ne postoje ozbiljne pretnje po američku teritoriju.

Američki zvaničnici, međutim, smatraju da obaveštajni podaci ukazuju na spremnost Irana da razmotri eskalaciju sukoba, iako ostaje neizvesno da li Teheran ima operativce sposobne da sprovedu takav plan.

Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Jedan od izvora je naveo da su američke službe registrovale iranske tvrdnje da se materijali za izradu bombi već nalaze na teritoriji SAD.

Zvaničnici su podeljeni u proceni verodostojnosti tih informacija, ali pojedini smatraju da je moguće da su radioaktivni materijali ili hemijski agensi unapred dopremljeni u zemlju.

Iran odbacuje optužbe

Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama odbacila je tvrdnje o mogućoj upotrebi hemijskog oružja, navodeći da Iran takvu upotrebu smatra potpuno nelegitimnom i da kategorički odbacuje optužbe.

"Prljava bomba" nije isto što i nuklearno oružje: ona kombinuje konvencionalni eksploziv i radioaktivni materijal, koji se raspršuje prilikom detonacije.

Stručnjaci navode da bi najveći broj neposrednih žrtava verovatno bio posledica same eksplozije, dok bi radioaktivno zagađenje moglo da ugrozi šire područje.

Jedan od izvora upoznatih sa obaveštajnim podacima opisao je takvo oružje kao "oružje terora, a ne preciznosti".

Američke službe prate i odvojene obaveštajne podatke koji ukazuju na mogućnost da Iran upotrebi hemijsko oružje protiv američkih trupa na Bliskom istoku.

Šef CIA traži odobrenje za prikupljanje komunikacija stranih državljana

Jedan od izazova za američke službe predstavlja i istek zakona koji im omogućava prikupljanje komunikacija stranih državljana.

Zakon je istekao u junu, a nalozi odobreni pre tog roka važe do marta 2027. godine.

Državni tužilac Tod Blanš, direktorka Nacionalne obaveštajne službe Džej Klejton i direktor CIA Džon Retklif pozvali su prošle nedelje Kongres da ponovo odobri primenu zakona, upozoravajući da bi gubitak tog instrumenta ugrozio živote Amerikanaca i američkih vojnika u inostranstvu.

U međuvremenu, SAD i Iran nastavljaju sukob oko Ormuskog moreuza, dok pregovori o okončanju američke blokade, ponovnom otvaranju moreuza i prekidu neprijateljstava nisu doneli rezultate.

Regionalni izvor je ocenio da će narednih nekoliko nedelja biti ključne za postizanje sporazuma i upozorio da bi iranski tvrdolinijaši ili odmetnuti elementi režima, koji su imali koristi od rata, mogli pokušati da osujete pregovore napadom.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO