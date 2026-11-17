LIDERI opozicije optužili su izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za pokušaj puča nakon otkrića da je njegova kancelarija navodno orkestrirala lažni skandal o kupovini glasova arapskih naroda kako bi diskreditovala rezultate prošlog meseca.

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Kontroverza je izazvala pozive za krivičnu istragu i navodno je uništila već male izglede za formiranje vlade nacionalnog jedinstva.

„Kako sve više detalja izlazi na videlo, postaje jasno: Ovo nije bio pokušaj da se ometaju izbori. Bio je to pokušaj puča“, napisao je u ponedeljak na X Jair Lapid, koji je predvodio opoziciju u prethodnom parlamentu.

Netanjahuov glavni rival, bivši vojni komandant Gadi Ajzenkot, ranije je opisao vršioca dužnosti premijera kao „konkretnu, direktnu i neposrednu pretnju izraelskoj demokratiji“, insistirajući da on „ne može ostati na čelu vlade ni minut duže“.

Lider Zajedničke liste Jusef Džabarin takođe je osudio ono što je nazvao „pokušajem puča od strane Netanjahua“, upozoravajući da bi, ako se potvrde, optužbe razotkrile kriminalnu operaciju sprovedenu iz vlade radi manipulacije izborima.

Optužbe usledile nakon istrage koju je u nedelju emitovao izraelski Kanal 12, u kojoj se tvrdi da je Netanjahuov šef kabineta, Ido Norden, dojavio policiji o navodnoj kupovini glasova od strane članova partije Ra'am, koju predvode Arapi, uoči izbora 27. oktobra. Trojica aktivista su potom uhapšena, ali su pušteni bez optužbi nakon što su se optužbe pokazale neosnovanim.

Izraelski list Harec je posebno objavio da je šef unutrašnje bezbednosti Šin Beta, David Zini, tražio dozvolu za prisluškivanje lidera drugog arapskog političkog saveza, Zajedničke liste, ali ga je državni tužilac odbio zbog nedovoljnih dokaza.

Kontroverza se produbila u ponedeljak kada je Kanal 12 objavio da je policijski komesar Deni Levi privatno priznao da je Netanjahuova kancelarija možda „prevarila“ hapšenje osumnjičenih. Levi je naložio internu istragu, ali su mu tužioci potom naložili da je obustavi dok razmatraju pokretanje krivične istrage.

Likud je odbacio optužbe, opisujući ih kao „lažne i zlobne napade“ koji imaju za cilj da sabotiraju napore za formiranje vlade jedinstva i opravdaju oslanjanje opozicije na arapske stranke. Stranka je insistirala da je Norden postupio u skladu sa svojom zakonskom dužnošću prijavivši sumnjive kriminalne aktivnosti.

Skandal je dodatno zakomplikovao napore da se prekine politički zastoj u Izraelu. Prema javnom emiteru Kan, visoki zvaničnici Ajzenkotovog bloka sada veruju da nema šanse za formiranje vlade jedinstva sa Netanjahuom, uprkos tome što su dvojica lidera razgovarala u nedelju.

Nijedan blok nije obezbedio 61 mesto potrebno za parlamentarnu većinu na prošlomesečnim izborima. Netanjahuovi saveznici osvojili su 53 mesta, dok je Ajzenkotov blok obezbedio 48, ostavljajući arapske stranke, koje su osvojile rekordnih 19 mesta, potencijalno odlučujućim za formiranje sledeće vlade.

Predsednik Isak Hercog je zadužio Ajzenkota da okupi koaliciju, dok je Netanjahu više puta optužio arapske stranke za krađu izbora i upozorio na svaku vladu koja zavisi od njihove podrške.

(RT)