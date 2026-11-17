GLAVNE teme razgovora predsednika Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimira Putina, Si Đinpinga i Donalda Trampa koji će biti održan ove nedelje u Šenženu, već su usaglašene, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, ističući da je reč o susretu koji "nema presedan u savremenom svetu".

Foto: Tanjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Peskov je, odgovarajući na pitanje novinara da li je dnevni red trojnog sastanka utvrđen, rekao da su osnovne teme dogovorene, ali da se ne može isključiti mogućnost da tokom razgovora budu otvorena i dodatna pitanja, prenosi RIA Novosti.

- Glavne teme - da. Nećemo trčati pred rudu. Nešto će biti improvizovano tokom samog razgovora - rekao je Peskov.

Peskov je naglasio da takav format sastanka lidera Rusije, Kine i SAD do sada nije postojao, odbacujući poređenja sa istorijskim konferencijama u Jalti i Teheranu tokom Drugog svetskog rata.

- Sva poređenja sa Jaltom su politikološke vežbe koje nemaju nikakve veze sa stvarnošću. Isto važi i za Teheran. Sve je potpuno drugačije. Ovo je veoma važan sastanak koji u savremenom svetu nije imao i nema analoga - istakao je portparol Kremlja.

Govoreći o mogućem bilateralnom susretu Putina i Trampa na marginama samita APEC-a, Peskov je rekao da tačno vreme razgovora još nije utvrđeno, ali da bi Moskva želela da sastanak traje najmanje sat vremena.

On je ukazao na zajednički pogled Rusije i Kine na buduće uređenje sveta, zasnovan na principu multipolarnosti.

- Najmanje dve od tri zemlje u osnovi svog viđenja svetskog poretka zastupaju multipolarnost i isključuju mogućnost da neko odlučuje ili unapred određuje sudbinu drugih država. To su Rusija i Kina - rekao je Peskov.

Dodao je da Moskva i Peking ne nameravaju da odlučuju o sudbini sveta, kao što ne žele ni da druge države odlučuju o njihovoj budućnosti. Peskov je odgovorio i na pitanje o mogućem susretu Putina sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom tokom samita APEC-a.

- Naravno, ako on bude na samitu APEC-a, onda da, naravno - rekao je Peskov, ne isključujući mogućnost bilateralnog razgovora dvojice lidera. Samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) biće održan 18. i 19. novembra u kineskom gradu Šenženu, a Putin će učestvovati na tom skupu.

Prema ranijim najavama pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, trojni sastanak Putina, Sija i Trampa trebalo bi da bude održan u četvrtak u rezidenciji kineskog predsednika.

(Tanjug)

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