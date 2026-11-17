PODRŠKA američkom predsedniku Donaldu Trampu ostala je blizu najnižeg nivoa tokom njegovog mandata i iznosi 32 odsto, dok samo 31 odsto Amerikanaca podržava rat SAD protiv Irana, pokazalo je najnovije istraživanje agencija Rojters i Ipsos.

Foto: Tanjug/Mark Schiefelbein (STF)

Četvorodnevna anketa, završena danas, pokazala je da je Trampov rejting nepromenjen u poslednja četiri istraživanja, nakon što je sredinom oktobra dostigao najniži nivo od 31 odsto.

Prema rezultatima, pad popularnosti američkog predsednika tokom ove godine povezan je, između ostalog, sa ratom protiv Irana, koji je doveo do naglog rasta cena goriva i dodatno opteretio lične finansije građana. Anketa je takođe pokazala da lider demokrata u Senatu Čak Šumer gubi podršku unutar sopstvene stranke, uoči najavljenog izazova njegovom rukovodećem položaju.

Među biračima koji se izjašnjavaju kao demokrate, 34 odsto ima pozitivno mišljenje o Šumeru, dok ga 43 odsto ocenjuje negativno. Oko 22 odsto ispitanika navelo je da nikada nije čulo za njega. U istraživanju sprovedenom u februaru, 38 odsto demokrata imalo je pozitivno mišljenje o Šumeru, a 37 odsto negativno. Šumer se suočava sa izazovom senatora Krisa Van Holena iz Merilenda, koji je oštrije kritikovao izraelsku vojnu operaciju u Gazi i ocenio da su potrebna ograničenja pojedinih isporuka oružja Izraelu. Šumer je takođe kritikovao izraelske napade u Gazi, ali je glasao protiv ograničavanja prodaje oružja tom američkom savezniku.

Istraživanje je pokazalo da lider demokrata u Predstavničkom domu Kongresa Hakim Džefris ima bolji rejting unutar stranke od Šumera. Pozitivno mišljenje o Džefrisu ima 40 odsto demokrata, negativno 29 odsto, dok 29 odsto ispitanika ne zna ko je on. Za razliku od demokrata, republikanci su znatno ujedinjeniji u podršci svom političkom rukovodstvu.

Oko 75 odsto republikanaca ima pozitivno mišljenje o Trampu, dok 77 odsto pozitivno ocenjuje potpredsednika SAD Džej Di Vensa. Istraživanje Rojtersa i Ipsosa sprovedeno je putem interneta na uzorku od 1.521 odraslog građanina SAD, a margina greške iznosi oko tri procentna poena.

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