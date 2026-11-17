ZBOG ubistva koje nije počinila, Monika Buzeto provela je u zatvoru oko 13 godina.

Foto: JEAN-PIERRE CLATOT/AFP/Profimedia

Penzionerka Lida Tafi Pamijo (87) nađena je mrtva u kući u mestu Mestre, 20. decembra 2012. Radilo se o okrutnom zločinu, najpre je udarena krcakalicom za orahe, pa zadavljena kablom i, na kraju, izbodena nožem više puta. Nisu pronađeni biološki tragovi. Nije bilo svedoka, ni sumnjivih.

Odmah je osumnjičena za ubistvo komšinica Buzeto (danas 64), koja je bila negovateljica starijih osoba u bolnici San Đovani i Paolo u Veneciji. Osuđena je za ubistvo 2017, na 25 godina robije, a posle prve presude na doživotnu kaznu zatvora. Ponavljala je bezbroj puta pred sudijama: "Nisam učinila ništa", ali uzalud. Istraga je bila prepuna grešaka.

Jedna žena, u drugom sudskom postupku, 2016. godine, Suzana Mili Lazarini, priznala je i taj zločin. Naime, Suzana je uhapšena zbog jednog ubistva. Ona priznaje da je ubila ne samo ženu zbog koje je optužena, već i Lidu Tafi Pamijo, istu onu zbog koje Monika već izdržava kaznu?! I opisala je kako je to učinila. Na pitanje sudije da li je poznavala Moniku, odgovorila je da je nikada u životu nije videla.

Paprene greške pravosuđa OD 1992. u Italiji je više od 32.000 nevinih ljudi nepravedno završilo u zatvoru, što je prosek od oko 900 do 1.000 osoba godišnje, to jest dve do tri dnevno. Od tada do danas, država je isplatila oko milijardu evra na ime odštete, od toga je više od 86 miliona isplaćeno isključivo za sudske greške, a godišnji troškovi po ovom osnovu terete budžet i do 50 miliona evra, u zavisnosti od broja rešenih slučajeva.

Ispričala je detalje o zločinu za koje niko drugi nije mogao znati. Motiv je bio jasan: Mili je, tragajući za novcem, otišla da opljačka majčine prijatelje, obe žene koje je ubila bile su prijateljice njene majke.

U žurbi da se reši slučaj, istraga se fokusirala na Moniku. Jednostavna, dobra, vredna žena bez krivičnog dosijea. Zlatna ogrlica pronađena u njenom stanu, za koju se verovalo da je pripadala žrtvi, potvrđena je veoma slabim tragovima DNK. Kasnije je otkriveno da tragovi DNK mogu biti rezultat laboratorijske kontaminacije i da ogrlica nikada nije pripadala žrtvi koja je, doduše, imala sličnu. Za sudije je to bio "ključni dokaz ubistva", dovoljan da osude Moniku na 25 godina zatvora, iako nije bilo dokaza o njenom prisustvu u kući penzionerke tog jutra.

Tako su u zatvoru, više od deset godina, provele obe žene osuđene za isto ubistvo. Kao da neko može da bude ubijen dva puta. Iako je 2024. tražena revizija procesa, tek je sada Apelacioni sud u Trentu povukao presudu i Monika je oslobođena. Izašla je, prošetala ulicama Venecije, svog rodnog grada, okružena rodbinom, prijateljima, koji nikada nisu verovali u njen zločin, samo otac nije izdržao, preminuo je pre tri godine.

- Sve sam izgubila, ali nema besa u meni. Sada treba da naučim ponovo da živim - poručuje ona.