ŠOK! IZRAEL KIDNAPOVAO IRANSKE GENERALE: Jednog ubio u pokušaju da pronađe Rona Arada

IZRAELSKI agenti su tokom prethodnih godina kidnapovali i mučili, a u jednom slučaju i ubili, visoke iranske generale u pokušaju da otkriju gde se nalazi oficir za sisteme naoružanja izraelskog vazduhoplovstva Ron Arad, koji je u oktobru 1986. godine oboren iznad Libana i od tada se vodi kao nestao, prenosi danas Tajms of Izrael.

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U jednoj operaciji koju je detaljno opisao "Njujork tajms", agenti Mosada su navodno oteli iranskog generala iz Istanbula, a kasnije ga ubili i bacili njegovo telo, nakon što tokom ispitivanja nisu dobili informacije o Aradovom boravištu.

U izveštaju se navode svedočenja "desetina iranskih, izraelskih i američkih zvaničnika".

Arad se vodi kao nestao u akciji od kada se katapultirao iz aviona tokom operacije na jugu Libana 1986. godine a Izrael je verovao da ga je zarobio šiitski pokret Amal, koji ga je predao Iranu, a koji ga je zatim vratio nazad.

Prema pisanju "Njujork tajmsa", oficir Mosada Izrael Perlov je 1992. godine počeo da traži lekare koji su možda lečili Arada nakon što je oboren u Libanu, i uspostavio je kontakt sa iranskim lekarom koji je rekao da je lično lečio Arada i u Iranu i u Libanu, ali su njegovi testovi na poligrafu bili neubedljivi i on je nestao nakon što mu je Izrael ponudio kofer pun novca za informacije koje bi dovele do spasavanja Arada.

Izraelski komandosi su 1994. godine oteli Mustafu Diranija duboko u Libanu, koji je bio visoki član šiitske milicije Amal koja je zarobila i držala Arada, koji je izraelskim ispitivačima rekao da je Izraelca odveo u Nabi Čit u dolini Beka, gde ga je ostavio na čuvanje kod jedne porodice od poverenja.

Prema njegovim rečima, stražari su napustili kuću da bi se borili protiv izraelskih vojnika u blizini, a kada su se vratili, Arada više nije bilo.

Dirani, koji je tvrdio da je mučen tokom ispitivanja, rekao je svojim otmičarima da mu je iranski zvaničnik kazao da je iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) odveo Arada i da ga je tajno prebacio u Iran.

Izrael je počeo da prikuplja podršku od saveznika kako bi pomogao u dobijanju informacija od Irana o Ronu Aradu, a komisija izraelske vojske iz 2004. godine utvrdila je da je Arad umro 1990-ih nakon što mu je uskraćeno medicinsko lečenje zbog teške bolesti i da je sahranjen u dolini Beka.

Pregled postojećih dokaza koji je sproveo Šin Bet 2006. godine zaključio je da ni Iran ni Hezbolah nisu držali Arada i da je on verovatno bio u Nabi Čitu, ali da su izraelska vlada i Mosad uglavnom ignorisali nalaze.

Iste godine, agenti Mosada su oteli iz Istanbula generala snaga IRGC-Kuds Alirezu Asgarija, koji je bio stacioniran u Libanu ubrzo nakon Aradove otmice, prema rečima trojice bivših američkih zvaničnika.

Oni su za "Njujork tajms" rekli da su ga agenti Mosada nedeljama ispitivali na brodu, a da su zatim bacili njegovo telo u Crno more nakon što nisu pronašli dokaze da je išta znao o Aradu. Izrael je negirao bilo kakvu umešanost u Asgarijev nestanak.

Tadašnji lider militantnog libanskog pokreta Hezbolah, Hasan Nasralah je 2006. godine rekao da grupa veruje da je Arad mrtav i da je mesto njegovog sahranjivanja nepoznato, a 2008. godine, nemački pregovarač Gerhard Konrad rekao je Izraelu da je Hezbolah rekao da je Arad umro tokom pokušaja bekstva 1988. godine.

Izrael je proglasio Rona Arada mrtvim 2008. godine a u zajedničkom izveštaju Mosada i vojne obaveštajne službe Izraela iz 2016. godine, navodi se da je Arad verovatno bio mrtav do 1988. godine.

U martu ove godine, Izraelske odbrambene snage (IDF) poslale su komandose duboko u Liban u neuspešnoj akciji da se pronađu Aradovi posmrtni ostaci, koju su pratili teški izraelski vazdušni napadi u kojima je u oblasti Nabi Čit poginulo najmanje 41 osoba, prema rečima lokalnih zvaničnika.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je tada rekao da operacija nije dovela do onoga što je traženo, ali da je posvećenost Izraela i njegova lična posvećenost "završetku svih misija" koje se tiču izraelskih zatvorenika i nestalih lica "apsolutna".

(Tanjug)