HITAN POZIV IZ BAGDADA ZA TRAMPA: Irak i Pakistan nude spas od rata sa Iranom, stigla i oštra poruka iz Teherana
U TRANUTKU dok ratni sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana preti da zapali čitav region, Bagdad i Islambad povlače ključne diplomatske poteze i nude se kao glavni posrednici za hitno zaustavljanje krvoprolića i postizanje trajnog mira.
Irački predsednik, Nizar Amidi, poručio je danas da je Irak spreman da preuzme ulogu mirotvorca između Vašingtona i Teherana, ističući da njegova zemlja ima dobre odnose sa obe strane i idealan geografski položaj za takvu misiju.
U intervjuu za portal "Breitbart News", Amidi je uputio dramatično upozorenje da bi svako odlaganje dijaloga moglo biti kobno. On je pozvao američkog predsednika, Donalda Trampa, da poseti Irak i vrati se mirovnim inicijativama širom sveta, uključujući sukobe u Ukrajini i Iranu, otkrivši da je o neophodnosti razgovora već diskutovao i sa iranskim predsednikom, Masudom Pezeškijanom, u Antaliji, prenela je Al Džazira.
Istovremeno, na sastanku Organizacije za ekonomsku saradnju (ECO) u Islamabadu, pakistanski ministar spoljnih poslova, Išak Dar, najavio je nastavak intenzivnih diplomatskih napora za smirivanje američko-iranskih tenzija uz podršku regionalnih sila.
Dar je upozorio da aktuelni sukobi direktno ugrožavaju snabdevanje energentima, trgovinske puteve i investicije, dodajući da su pakistanski premijer, Šehbaz Šarif, i načelnik vojske, Asim Munir, u neprekidnom kontaktu sa svetskim liderima.
Sastanku je prisustvovao i šef iranske diplomatije, Abas Arakči, koji je izrazio puno poverenje u pakistansko posredovanje, ali je uputio oštre optužbe na račun Vašingtona i Izraela, okrivivši ih za agresiju, ekonomske blokade i destabilizaciju Persijskog zaliva i Ormuskog moreuza, preneo je AP.
Pored krize oko Irana, skup u Islamabadu obeležile su i oštre poruke upućene Avganistanu, čiji se predstavnici nisu ni pojavili na sastanku.
Pakistanski šef diplomatije poručio je talibanskim vlastima u Kabulu da napredak u odnosima direktno zavisi od suzbijanja terorizma i ukidanja utočišta za militantne grupe, u trenutku dok tenzije između dve zemlje ne jenjavaju nakon ovogodišnjih pograničnih sukoba i vazdušnih napada.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: ERDOGAN U IRAČKOM KURDISTANU: posetio Erbil da bi održao razgovore sa predsednikom Barzanijem o miru
Preporučujemo
DRAMA U ORMUSKOM MOREUZU: Dva naftna tankera za naftu naišla na mine i eksplodirala (VIDEO)
16. 11. 2026. u 08:36
ODGOVOR IZ TEHERANA: Američki pritisci ne mogu zaustaviti našu trgovinu i snabdevanje
15. 11. 2026. u 10:26
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)