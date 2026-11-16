HITAN POZIV IZ BAGDADA ZA TRAMPA: Irak i Pakistan nude spas od rata sa Iranom, stigla i oštra poruka iz Teherana

U TRANUTKU dok ratni sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana preti da zapali čitav region, Bagdad i Islambad povlače ključne diplomatske poteze i nude se kao glavni posrednici za hitno zaustavljanje krvoprolića i postizanje trajnog mira.

Foto: Sergey Tolmachev/Alamy/Profimedia

Irački predsednik, Nizar Amidi, poručio je danas da je Irak spreman da preuzme ulogu mirotvorca između Vašingtona i Teherana, ističući da njegova zemlja ima dobre odnose sa obe strane i idealan geografski položaj za takvu misiju.

U intervjuu za portal "Breitbart News", Amidi je uputio dramatično upozorenje da bi svako odlaganje dijaloga moglo biti kobno. On je pozvao američkog predsednika, Donalda Trampa, da poseti Irak i vrati se mirovnim inicijativama širom sveta, uključujući sukobe u Ukrajini i Iranu, otkrivši da je o neophodnosti razgovora već diskutovao i sa iranskim predsednikom, Masudom Pezeškijanom, u Antaliji, prenela je Al Džazira.

Istovremeno, na sastanku Organizacije za ekonomsku saradnju (ECO) u Islamabadu, pakistanski ministar spoljnih poslova, Išak Dar, najavio je nastavak intenzivnih diplomatskih napora za smirivanje američko-iranskih tenzija uz podršku regionalnih sila.

Dar je upozorio da aktuelni sukobi direktno ugrožavaju snabdevanje energentima, trgovinske puteve i investicije, dodajući da su pakistanski premijer, Šehbaz Šarif, i načelnik vojske, Asim Munir, u neprekidnom kontaktu sa svetskim liderima.

Sastanku je prisustvovao i šef iranske diplomatije, Abas Arakči, koji je izrazio puno poverenje u pakistansko posredovanje, ali je uputio oštre optužbe na račun Vašingtona i Izraela, okrivivši ih za agresiju, ekonomske blokade i destabilizaciju Persijskog zaliva i Ormuskog moreuza, preneo je AP.

Pored krize oko Irana, skup u Islamabadu obeležile su i oštre poruke upućene Avganistanu, čiji se predstavnici nisu ni pojavili na sastanku.

Foto: Printskrin Iks/Ishaq Dar

Pakistanski šef diplomatije poručio je talibanskim vlastima u Kabulu da napredak u odnosima direktno zavisi od suzbijanja terorizma i ukidanja utočišta za militantne grupe, u trenutku dok tenzije između dve zemlje ne jenjavaju nakon ovogodišnjih pograničnih sukoba i vazdušnih napada.

(Tanjug)

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