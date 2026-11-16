PUTIN UPOZORAVA: Zapad i dalje nastoji da zadrži kontrolu nad bivšim kolonijama
BIVŠE kolonijalne sile i dalje pokušavaju da zadrže kontrolu nad privredama zemalja Azije, Afrike i Latinske Amerike i da se mešaju u njihove unutrašnje poslove, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin u pozdravnoj poruci učesnicima Foruma pristalica borbe protiv savremenih oblika neokolonijalizma „Za slobodu nacija!“.
- Bivše metropole, koje su svojevremeno bile prinuđene da odustanu od neposrednog ugnjetavanja naroda Azije, Afrike i Latinske Amerike, i dalje pokušavaju da zadrže kontrolu nad privredama zemalja ovih regiona, da se mešaju u njihove unutrašnje poslove i utiču na njihovu spoljnu politiku - istakao je Putin.
Predsednik Rusije poručio je da Rusija kategorički odbacuje sve manifestacije neokolonijalizma, uključujući pritiske silom i sankcijama.
- Rusija kategorički odbacuje i osuđuje sve oblike i manifestacije neokolonijalizma, uključujući pritiske silom i sankcijama, i svestrano podržava težnje zemalja svetske većine ka jačanju suvereniteta i nezavisnosti - ističe se u telegramu.
Predsednik je naveo da međunarodna saradnja mora da se odvija isključivo na osnovu opštepriznatih pravnih normi, poštovanja zakonitih interesa jednih drugih i obostrane koristi.
O neokolonijalnim ambicijama Zapada
Sve veći broj zemalja zalaže se za izgradnju pravednog međunarodnog sistema, ali neokolonijalne ambicije zapadnih država i dalje predstavljaju prepreku tome, naglasio je Putin.
- Savremeni svet prolazi kroz veoma ozbiljne promene. Sve veći broj zemalja zalaže se za izgradnju pravednog i demokratskog sistema međunarodnih odnosa, zasnovanog na principima multipolarnosti i istinske ravnopravnosti. Ozbiljnu prepreku ostvarenju ovog cilja i dalje predstavljaju neokolonijalne ambicije pojedinih zapadnih država - zaključio je Putin.
Poruka organizatorima i učesnicima Generalne skupštine pokreta objavljena je na sajtu Kremlja.
(Sputnjik)
Preporučujemo
KINA ZVANIČNO POTVRDILA: Si će sesti za isti sto sa Putinom i Trampom u četvrtak
16. 11. 2026. u 07:36
KAKO DO MIRA? Putinovi uslovi deluju surovo samo kolektivnom Zapadu
14. 11. 2026. u 22:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)