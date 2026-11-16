PUTIN UPOZORAVA: Zapad i dalje nastoji da zadrži kontrolu nad bivšim kolonijama

BIVŠE kolonijalne sile i dalje pokušavaju da zadrže kontrolu nad privredama zemalja Azije, Afrike i Latinske Amerike i da se mešaju u njihove unutrašnje poslove, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin u pozdravnoj poruci učesnicima Foruma pristalica borbe protiv savremenih oblika neokolonijalizma „Za slobodu nacija!“.

Foto: Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Bivše metropole, koje su svojevremeno bile prinuđene da odustanu od neposrednog ugnjetavanja naroda Azije, Afrike i Latinske Amerike, i dalje pokušavaju da zadrže kontrolu nad privredama zemalja ovih regiona, da se mešaju u njihove unutrašnje poslove i utiču na njihovu spoljnu politiku - istakao je Putin.

Predsednik Rusije poručio je da Rusija kategorički odbacuje sve manifestacije neokolonijalizma, uključujući pritiske silom i sankcijama.

- Rusija kategorički odbacuje i osuđuje sve oblike i manifestacije neokolonijalizma, uključujući pritiske silom i sankcijama, i svestrano podržava težnje zemalja svetske većine ka jačanju suvereniteta i nezavisnosti - ističe se u telegramu.

Predsednik je naveo da međunarodna saradnja mora da se odvija isključivo na osnovu opštepriznatih pravnih normi, poštovanja zakonitih interesa jednih drugih i obostrane koristi.

O neokolonijalnim ambicijama Zapada

Sve veći broj zemalja zalaže se za izgradnju pravednog međunarodnog sistema, ali neokolonijalne ambicije zapadnih država i dalje predstavljaju prepreku tome, naglasio je Putin.

- Savremeni svet prolazi kroz veoma ozbiljne promene. Sve veći broj zemalja zalaže se za izgradnju pravednog i demokratskog sistema međunarodnih odnosa, zasnovanog na principima multipolarnosti i istinske ravnopravnosti. Ozbiljnu prepreku ostvarenju ovog cilja i dalje predstavljaju neokolonijalne ambicije pojedinih zapadnih država - zaključio je Putin.

Poruka organizatorima i učesnicima Generalne skupštine pokreta objavljena je na sajtu Kremlja.

(Sputnjik)