OGLASIO SE KREMLJ: U toku procena štete na Krimskom mostu posle napada Ukrajine
SAOBRAĆAJ preko Krimskog mosta se odvija uprkos napadu Oružanih snaga Ukrajine, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.
- Zaista, napad dronovima bio je masovan. Naši sistemi protivvazdušne odbrane (PVO) i dalje nastavljaju da deluju veoma efikasno. Sistem funkcioniše. Nažalost, nijedan sistem na svetu ne može da garantuje stopostotnu zaštitu u uslovima ovako masovnih udara na različite objekte. I, naravno, reč je o herojskom radu naših pripadnika PVO i naših vojnika - naglasio je on.
Što se tiče mosta, informacije će objaviti Ministarstvo saobraćaja.
- Tamo se trenutno, koliko ja razumem, vrši procena neznatnih oštećenja. Informacije će uslediti od Ministarstva saobraćaja - podvukao je Peskov.
Ukazao je da, kada je reč o povezanosti sa mirovnim procesom, Rusija je više puta govorila da ne želi privremeno primirje, već želi mir na mnogo godina i vekova.
Peskov je istakao da je Rusija protiv bilo kakvih pauza za predah za kijevski režim, koje bi mu pomogle da zaleči ozbiljne rane, koje mu Moskva nanosi.
- Upravo zato se Specijalna vojna operacija nastavlja, a pregovarački proces je ono što bi trebalo da nas dovede do tog mira. Što se tiče mirovnog procesa, takođe smo više puta govorili da je to proces koji zahteva vreme i da je složen. Sastoji se od ogromnog broja detalja, čiji je značaj veoma teško preceniti. Taj rad se nastavlja - poručio je portparol Kremlja.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
UKRAJINA NAPALA KRIMSKI MOST: Oglasio se guverner Krima (VIDEO)
16. 11. 2026. u 08:05
RUSKO MINISTARSTVO ODBRANE: Izvedeni udari na Ukrajinu, ovo su bile mete
16. 11. 2026. u 11:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)