Svet

OGLASIO SE KREMLJ: U toku procena štete na Krimskom mostu posle napada Ukrajine

Д.К.

16. 11. 2026. u 11:37

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SAOBRAĆAJ preko Krimskog mosta se odvija uprkos napadu Oružanih snaga Ukrajine, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

ОГЛАСИО СЕ КРЕМЉ: У току процена штете на Кримском мосту после напада Украјине

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

- Zaista, napad dronovima bio je masovan. Naši sistemi protivvazdušne odbrane (PVO) i dalje nastavljaju da deluju veoma efikasno. Sistem funkcioniše. Nažalost, nijedan sistem na svetu ne može da garantuje stopostotnu zaštitu u uslovima ovako masovnih udara na različite objekte. I, naravno, reč je o herojskom radu naših pripadnika PVO i naših vojnika - naglasio je on.

Što se tiče mosta, informacije će objaviti Ministarstvo saobraćaja.

- Tamo se trenutno, koliko ja razumem, vrši procena neznatnih oštećenja. Informacije će uslediti od Ministarstva saobraćaja - podvukao je Peskov.

Ukazao je da, kada je reč o povezanosti sa mirovnim procesom, Rusija je više puta govorila da ne želi privremeno primirje, već želi mir na mnogo godina i vekova.

Foto: Mikhail Metzel/WillWest News/Profimedia

Peskov je istakao da je Rusija protiv bilo kakvih pauza za predah za kijevski režim, koje bi mu pomogle da zaleči ozbiljne rane, koje mu Moskva nanosi.

- Upravo zato se Specijalna vojna operacija nastavlja, a pregovarački proces je ono što bi trebalo da nas dovede do tog mira. Što se tiče mirovnog procesa, takođe smo više puta govorili da je to proces koji zahteva vreme i da je složen. Sastoji se od ogromnog broja detalja, čiji je značaj veoma teško preceniti. Taj rad se nastavlja - poručio je portparol Kremlja.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

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