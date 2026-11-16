OGLASIO SE KREMLJ: U toku procena štete na Krimskom mostu posle napada Ukrajine

SAOBRAĆAJ preko Krimskog mosta se odvija uprkos napadu Oružanih snaga Ukrajine, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

- Zaista, napad dronovima bio je masovan. Naši sistemi protivvazdušne odbrane (PVO) i dalje nastavljaju da deluju veoma efikasno. Sistem funkcioniše. Nažalost, nijedan sistem na svetu ne može da garantuje stopostotnu zaštitu u uslovima ovako masovnih udara na različite objekte. I, naravno, reč je o herojskom radu naših pripadnika PVO i naših vojnika - naglasio je on.

@DevanaUkraine Yevpatorya and Sevastopol explosions, Crimean brigde closed for traffic https://t.co/XgrqfB1NX7 — Lilith Pidiprygora 🇺🇦🇳🇱🇪🇺🇬🇧 #NAFO (@LilithOfUkraine) January 4, 2024

Što se tiče mosta, informacije će objaviti Ministarstvo saobraćaja.

- Tamo se trenutno, koliko ja razumem, vrši procena neznatnih oštećenja. Informacije će uslediti od Ministarstva saobraćaja - podvukao je Peskov.

Ukazao je da, kada je reč o povezanosti sa mirovnim procesom, Rusija je više puta govorila da ne želi privremeno primirje, već želi mir na mnogo godina i vekova.

Peskov je istakao da je Rusija protiv bilo kakvih pauza za predah za kijevski režim, koje bi mu pomogle da zaleči ozbiljne rane, koje mu Moskva nanosi.

🇺🇦🇷🇺 Ukrainian forces struck the Crimean Bridge, prompting road traffic restrictions until Monday afternoon, according to Crimea's head, Sergey Aksyonov https://t.co/Ic58DIFsPn — KOSO (@KosoWrldwide) November 16, 2026

- Upravo zato se Specijalna vojna operacija nastavlja, a pregovarački proces je ono što bi trebalo da nas dovede do tog mira. Što se tiče mirovnog procesa, takođe smo više puta govorili da je to proces koji zahteva vreme i da je složen. Sastoji se od ogromnog broja detalja, čiji je značaj veoma teško preceniti. Taj rad se nastavlja - poručio je portparol Kremlja.

(RT Balkan)

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