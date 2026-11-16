NOVA ZVER NA AMERIČKOM NEBU: Testiran bombarder "B-21", jedan od najvažnijih vojnih projekata SAD (VIDEO)
AMERIČKO ratno vazduhoplovstvo uspešno je sprovelo prvo testiranje oružja novog strateškog bombardera "B-21 Rejder", jednog od najvažnijih američkih vojnih projekata.
Avion šeste generacije, koji je razvio Nortrop Gruman, prvi put je ispalio konvencionalno oružje tokom probnog leta iznad Kalifornije, čime je započela nova faza njegovog razvoja.
Test je sproveden početkom novembra u vazduhoplovnoj bazi Edvards, a američka vojska i proizvođač potvrdili su uspeh 13. novembra. Vrsta korišćenog oružja nije otkrivena.
Ključni test pre ulaska u službu
"B-21" je dizajniran da prodre duboko u neprijateljsku teritoriju, uključujući područja zaštićena naprednim sistemima protivvazdušne odbrane. Zahvaljujući stelt tehnologiji, koja smanjuje njegovu sposobnost da bude otkriven radarom, trebalo bi da bude u stanju da napada ciljeve do kojih je konvencionalnim bombarderima teško doći.
Za razliku od prethodnih testova, koji su se uglavnom fokusirali na mogućnosti leta, najnoviji test je potvrdio funkcionisanje sistema naoružanja. Ovo je važan korak ka operativnoj upotrebi bombardera dizajniranog za nošenje i konvencionalnih i nuklearnih bombi.
- Ovaj test oružja pokazuje da program B-21 postiže odličan napredak - rekao je načelnik Generalštaba Ratnog vazduhoplovstva, general Ken Vilsbah.
Hiljade sati kompjuterskih simulacija
Pre testa, inženjeri su sproveli hiljade sati simulacija koristeći takozvanog digitalnog blizanca, kompjuterski model bombardera koji im omogućava da predvide kako će se njegovi sistemi ponašati u različitim uslovima.
Ovo im je omogućilo da izračunaju putanju oružja nakon puštanja u rad i provere njegovu integraciju sa avionom pre stvarnog leta. Ratno vazduhoplovstvo kaže da je uspešan test potvrdio pouzdanost ovih modela i mogućnost bržeg uvođenja novih vrsta oružja.
B-21 koristi otvorenu arhitekturu kompjuterskih sistema, što znači da se nova oprema i oružje mogu instalirati bez većeg redizajna celog aviona. Takva prilagodljivost trebalo bi da omogući njegovu upotrebu decenijama.
Američka vojska planira najmanje 100 bombardera
"B-21 Rejder" je prvi novi američki strateški bombarder u više od 30 godina. Namenjen je kao naslednik bombardera B-1B Lancer i B-2 Spirit, a američko ratno vazduhoplovstvo trenutno planira da nabavi najmanje 100 primeraka.
Procenjeni prosečni trošak nabavke jednog aviona je oko 692 miliona dolara, izraženo u dolarima iz 2022. godine. Ovaj proračun uključuje, pored samog bombardera, prateću opremu, obuku, rezervne delove i određene troškove razvoja.
Program je pokrenut u skladu sa ugovorom sa Northrop Grumman-om 2015. godine, a prvi let prototipa je izvršen u novembru 2023. godine. Druga test jedinica je stigla u vazduhoplovnu bazu Edvards u septembru 2025. godine, proširujući testiranje sistema.
Prve operativne jedinice stići će 2027. godine.
Američko ratno vazduhoplovstvo očekuje da će prvi operativni B-21 stići u vazduhoplovnu bazu Elsvort u Južnoj Dakoti sledeće godine. Istovremeno, proizvođač povećava proizvodne kapacitete kako bi ubrzao isporuke.
U maju ove godine, visoki zvaničnici Pentagona i Ratnog vazduhoplovstva otvorili su mogućnost nabavke znatno više od prvobitno planiranih 100 bombardera. Odluka o konačnoj veličini flote očekuje se kao deo budućih budžetskih planova američke vojske.
Očekuje se da će B-21 postati glavni element američkog nuklearnog odvraćanja i konvencionalnih udarnih kapaciteta dugog dometa.
(Indeks.hr)
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