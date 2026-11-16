U MOSKVI se održava sastanak stalnog odbora pokreta "Za slobodu naroda", a zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije i predsednik stranke Jedinstvena Rusija Dmitrij Medvedev izjavio je na skupu da mnoge zapadne zemlje drsko pokušavaju da nametnu svoju volju u toku izbornih procesa u drugim zemljama.

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Naveo je da predstavnici Zapada stalno traže da diktiraju svoju volju drugim narodima i da je potrebno tome se suprotstaviti pokazujući jedinstvo.

- Važno je nastaviti rešavanje pitanja mešanja u suverene poslove država, uključujući i vođenje izbornih kampanja. Više puta smo se bavili ovim pitanjem. Mnoge zapadne zemlje se bestidno mešaju u izborne procese, pokušavajući da nametnu svoju volju. Iskustvo naših kolega, uključujući i onih koji su se takođe susreli sa ovim, biće ovde korisno - rekao je Medvedev, prenosi RIA Novosti.

(Tanjug)