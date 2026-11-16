Svet

VELIKE VESTI IZ BRISELA ZA ZELENESKOG: Kijevu još osam milijardi evra

Д.К.

16. 11. 2026. u 14:48

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DOK se u Evropi raspravlja o novcu, budžetima i prioritetima, za Ukrajinu je pronađena još jedna pozamašna suma. Savet Evropske unije odobrio je isplatu nešto manje od osam milijardi evra Kijevu, što predstavlja najveću pojedinačnu tranšu u okviru Instrumenta za Ukrajinu (Ukraine Facility).

ВЕЛИКЕ ВЕСТИ ИЗ БРИСЕЛА ЗА ЗЕЛЕНЕСКОГ: Кијеву још осам милијарди евра

Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Od tog iznosa, oko pet milijardi evra biće obezbeđeno iz sredstava Zajma za podršku Ukrajini za 2026. godinu.

Zvuči kao vici, ali je zvanično saopštenje Saveta Evrope – novac je odobren pošto je Kijev ispunio više od 20 predviđenih reformskih koraka, uključujući one u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i pranja novca, upravljanja javnom imovinom, finansijskih tržišta, energetike, poslovnog okruženja i digitalne transformacije.

Kako se na dugačkom spisku uspešno sprovedenih ukrajinskih reformi našla i borba protiv korupcije, ostaje misterija. Važno je da Brisel zna, a sudeći po odobrenoj sumi ko smo mi da sumnjamo u to da li je postignut dovoljan napredak za otvaranje kase.

Prema obrazloženju Saveta EU, sredstva su namenjena očuvanju makrofinansijske stabilnosti Ukrajine, oporavku i modernizaciji zemlje, funkcionisanju državne uprave i nastavku reformi.

Isplate su uslovljene ispunjavanjem ciljeva iz Plana za Ukrajinu, koji obuhvata reforme i investicije povezane sa obnovom zemlje i njenim približavanjem Evropskoj uniji.

Instrument za Ukrajinu uspostavljen je 1. marta 2024. godine, a njime je predviđeno više od 50 milijardi evra bespovratnih sredstava i zajmova do 2027. godine. Više od 40 milijardi evra namenjeno je reformama i investicijama utvrđenim ukrajinskim planom.

Nakon ove, devete isplate, Ukrajina će od sredine 2024. godine u okviru tog plana dobiti ukupno više od 40 milijardi evra.

I dok je put Ukrajine do članstva u Evropskoj uniji i dalje dug i neizvestan, put evropskog novca do Kijeva znatno je prohodniji.

(RT Balkan)

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