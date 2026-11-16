VELIKE VESTI IZ BRISELA ZA ZELENESKOG: Kijevu još osam milijardi evra
DOK se u Evropi raspravlja o novcu, budžetima i prioritetima, za Ukrajinu je pronađena još jedna pozamašna suma. Savet Evropske unije odobrio je isplatu nešto manje od osam milijardi evra Kijevu, što predstavlja najveću pojedinačnu tranšu u okviru Instrumenta za Ukrajinu (Ukraine Facility).
Od tog iznosa, oko pet milijardi evra biće obezbeđeno iz sredstava Zajma za podršku Ukrajini za 2026. godinu.
Zvuči kao vici, ali je zvanično saopštenje Saveta Evrope – novac je odobren pošto je Kijev ispunio više od 20 predviđenih reformskih koraka, uključujući one u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i pranja novca, upravljanja javnom imovinom, finansijskih tržišta, energetike, poslovnog okruženja i digitalne transformacije.
Kako se na dugačkom spisku uspešno sprovedenih ukrajinskih reformi našla i borba protiv korupcije, ostaje misterija. Važno je da Brisel zna, a sudeći po odobrenoj sumi ko smo mi da sumnjamo u to da li je postignut dovoljan napredak za otvaranje kase.
Prema obrazloženju Saveta EU, sredstva su namenjena očuvanju makrofinansijske stabilnosti Ukrajine, oporavku i modernizaciji zemlje, funkcionisanju državne uprave i nastavku reformi.
Isplate su uslovljene ispunjavanjem ciljeva iz Plana za Ukrajinu, koji obuhvata reforme i investicije povezane sa obnovom zemlje i njenim približavanjem Evropskoj uniji.
Instrument za Ukrajinu uspostavljen je 1. marta 2024. godine, a njime je predviđeno više od 50 milijardi evra bespovratnih sredstava i zajmova do 2027. godine. Više od 40 milijardi evra namenjeno je reformama i investicijama utvrđenim ukrajinskim planom.
Nakon ove, devete isplate, Ukrajina će od sredine 2024. godine u okviru tog plana dobiti ukupno više od 40 milijardi evra.
I dok je put Ukrajine do članstva u Evropskoj uniji i dalje dug i neizvestan, put evropskog novca do Kijeva znatno je prohodniji.
(RT Balkan)
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