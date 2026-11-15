MEDIJI BRUJE O NOVOJ AFERI U BRITANIJI: Svastika bivšeg premijera Tonija Blera pod lupom
SVASTIKA bivšeg britanskog premijera Tonija Blera prisustvovala je 2018. godine događaju u Iranu koji su Sjedinjene Američke Države identifikovale kao paravan za regrutovanje špijuna, objavio je danas britanski Telegraf.
Loren But, polusestra Tonijeve supruge Šeri Bler, bila je gostujući govornik na konferenciji "Novi horizont" u svetom iranskom gradu Mešhedu 2018. godine, koju su sledeće godine sankcionisale SAD, uz obrazloženje da ta konferencija predstavlja iransko krilo za tajne prekomorske operacije Korpusa islamske revolucionarne garde-Kuds (IRGC-QF) "platforme za regrutovanje i prikupljanje" obaveštajnih informacija od učesnika.
But, koja je prešla u islam i propalestinska je aktivistkinja, jedna je od nekoliko britanskih aktivistkinja koje su prisustvovale konferencijama "Novi horizont", prema istrazi Telegrafa.
Među ostalima su vikar iz Safoka Stiven Sajzer, koji je izbačen iz Crkve Engleske zbog svojih antisemitskih stavova i rabin Ahron Koen, član radikalnog anticionističkog pokreta Neturej Karta u Mančesteru.
Tokom godina, Loren But, Sajzer i Koen su svi bili ugošćeni u Abrar Hausu, zgradi u vlasništvu dobrotvorne organizacije u srcu Merilebona, gde su držali govore i predavanja u kojima su napadali zapadne zemlje.
Bivši američki obaveštajni agent Džonatan Haket, koji je i stručnjak za iranske tajne operacije, kazao je da je iranski režim uložio velika sredstva u korišćenje zapadnjaka za promociju svojih narativa.
Haket je kazao da Iran ove pojedince smatra za "korisne idiote koji govore protiv Zapada", kao i da je Iranu najvažnije da "ti ljudi nisu Iranci". "Režim pokušava da pronađe ljude koji liče na (zapadnu) publiku.
Ovi ljudi mogu biti potpuno nesvesni, a ipak mogu biti podjednako korisni režimu", kazao je on.
Rodžer Makmilan, koji je godinama proveo suprotstavljajući se pretnjama koje sponzoriše iranska država kao direktor bezbednosti u medijskoj organizaciji Iran International, rekao je da su pojedinci koje je ispitao britanski Telegraf bili "poklonjeni konj" za Iran, jer su "papagajski ponavljali ono što režim želi da kaže".
Telegraf navodi da, međutim, nema naznaka da su But, Sajzer, Renuf ili rabin Koen regrutovani kao iranski špijuni ili da su sarađivali sa iranskom obaveštajnom službom.
(Tanjug)
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