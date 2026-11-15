"HIROVIT I TVRDOGLAV..." Bajden pomenuo i Zelenskog u svojim memoarima: Nije bio toliko zahvalan koliko sam očekivao

BIVŠI predsednik SAD Džozef Bajden objavio je memoare u kojima su detaljno opisane njegove četiri godine u Beloj kući, uključujući i njegove utiske o svetskim liderima.

Foto: Evan Vucci / Tanjug/AP

U svojim memoarima „Obećaj mi, Ameriko“, bivši predsednik SAD Džozef Bajden kritikovao je Vladimira Zelenskog.

Glumačku prošlost Zelenskog Bajden je opisao kao „veoma dobru pripremu“ za ratnog lidera.

Međutim, Bajden je napisao da je njihov odnos ponekad bio zategnut, navodeći da ukrajinski lider ume da bude „hirovit i tvrdoglav“, kao i da „nije bio toliko zahvalan koliko sam očekivao“, pišu američki mediji, citirajući memoare.

Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci, File

Prema Bajdenovim rečima, takve procene proizilazile su iz činjenice da je Zelenski od Vašingtona stalno tražio dodatno naoružanje i finansijsku pomoć.

U memoarima je takođe navedeno da su članovi Trampovog tima tražili da potpiše pismo koje bi im omogućilo da direktno pregovaraju sa Putinom pre nego što Tramp ponovo stupi na dužnost.

Međutim, Bajden je to odbio, ne želeći da im da odrešene ruke za ono što je, po njegovom očekivanju, predstavljalo svojevrsnu kapitulaciju na račun Ukrajine.

Knjiga bivšeg američkog lidera „Obećaj mi, Ameriko“ zvanično će biti objavljena 17. novembra.

(Sputnjik)

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