GRMLJAVINSKE OLUJE I PLJUSKOVI IDU KA PRIMORJU: Prete poplave i bujice, moguće formiranje pijavica

U TOKU današnjeg dana crnogorsko primorje i sam jug Crne Gore zahvatiče veoma obilne padavine, uz jake pljuskove. Biće uslova i za grmljavinske oluje i nepogode.

Foto: Unsplash Justin Wolff

Najobilnije padavine očekuju se tokom večeri, a na udaru padavina biće i centralni delovi Crne Gore i jug Hercegovine.

U toku sutrašnjeg dana obilne padavine sa Jadrana zahvatiće celo primorje od Slovenije do Crne Gore i Albanije.

Pored grmljavinskih oluja i nepogoda, biće uslova i za formirnje morskih pijvica, pojašnjava Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Obilne padavine biće praćene veoma jakim i olujnim jugom.

Očekuje se da padne i preko 100 litara kiše po kvadratnom metru, ispod Velebita, u delovima Dalmacije i crnogorskog priomorja i do 200 litara, a na planinama okrenutim Jadranu lokalno i više.

Usled jakog južnog strujanja, biće veoma toplo, a temperature će biti od 20 do 22°C.

I u nastavku sedmice očekuju se česta padavine i grmljavinski pljuskovi.

(Telegraf.rs)

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