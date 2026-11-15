Region

GRMLJAVINSKE OLUJE I PLJUSKOVI IDU KA PRIMORJU: Prete poplave i bujice, moguće formiranje pijavica

Д.К.

15. 11. 2026. u 09:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U TOKU današnjeg dana crnogorsko primorje i sam jug Crne Gore zahvatiče veoma obilne padavine, uz jake pljuskove. Biće uslova i za grmljavinske oluje i nepogode.

ГРМЉАВИНСКЕ ОЛУЈЕ И ПЉУСКОВИ ИДУ КА ПРИМОРЈУ: Прете поплаве и бујице, могуће формирање пијавица

Foto: Unsplash Justin Wolff

Najobilnije padavine očekuju se tokom večeri, a na udaru padavina biće i centralni delovi Crne Gore i jug Hercegovine.

U toku sutrašnjeg dana obilne padavine sa Jadrana zahvatiće celo primorje od Slovenije do Crne Gore i Albanije.

Pored grmljavinskih oluja i nepogoda, biće uslova i za formirnje morskih pijvica, pojašnjava Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Obilne padavine biće praćene veoma jakim i olujnim jugom.

Očekuje se da padne i preko 100 litara kiše po kvadratnom metru, ispod Velebita, u delovima Dalmacije i crnogorskog priomorja i do 200 litara, a na planinama okrenutim Jadranu lokalno i više.

Usled jakog južnog strujanja, biće veoma toplo, a temperature će biti od 20 do 22°C.

I u nastavku sedmice očekuju se česta padavine i grmljavinski pljuskovi.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: Kako je Kalenić pijaca izabrana među najlepše na svetu?

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA