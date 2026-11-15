RUSKA VOJSKA SNAŽNO UDARILA: Na meti ukrajinski energetski objekti, lučka i železnička infrastruktura (VIDEO)
ORUŽANE snage Rusije su tokom noći nastavile da izvode udare bespilotnim letelicama na energetske objekte, lučku i železničku infrastrukturu i plovila koja se koriste u interesima Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
U udaru je oštećena trafostanica u Velikim Mežiričima u Rovenskoj oblasti, koja omogućava rad logističkih centara za skladištenje vojne opreme ukrajinske vojske, navodi se u saopštenju.
U luci "Černomorsk" u Odeskoj oblasti oštećeni su trajektni terminal, lučka uprava i trafostanica, koje su obezbeđivale istovar i skladištenje vojnog tereta isporučenog u Ukrajinu.
Takođe je pogođen teretni brod u tranzitu, koji je isporučivao vojni i teret dvostruke namene za ukrajinske snage u luku "Odesa".
Osim toga, oštećene su dve lokomotive u blizini železničke stanice Dnjepropetrovsk, koje su korišćene za prevoz tereta namenjenog ukrajinskoj vojsci.
(RT Balkan)
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