ORUŽANE snage Rusije su tokom noći nastavile da izvode udare bespilotnim letelicama na energetske objekte, lučku i železničku infrastrukturu i plovila koja se koriste u interesima Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: Tanjug/(Ukrainian Emergency Service via AP

U udaru je oštećena trafostanica u Velikim Mežiričima u Rovenskoj oblasti, koja omogućava rad logističkih centara za skladištenje vojne opreme ukrajinske vojske, navodi se u saopštenju.

Rostov region governor says an overnight attack on Russian Taganrog damaged a bridge and two substations. Rail traffic has stopped. Footage shows the Melentyevsky bridge after the attack. It's part of the R-280 detour to Mariupol, in use since the Natalyevsky bridge over the Mius was damaged. — WarTranslated (@wartranslated) November 15, 2026

U luci "Černomorsk" u Odeskoj oblasti oštećeni su trajektni terminal, lučka uprava i trafostanica, koje su obezbeđivale istovar i skladištenje vojnog tereta isporučenog u Ukrajinu.

🇷🇺🇺🇦💥Nuovi attacchi russi notturni contro settore energetico, infrastrutture, porti e ferrovie ucraine. Colpita sottostazione elettrica a Rovne, terminal di Chernomorsk, locomotive e impianto energetico a Dnepropetrovsk. Esplosioni a Kiev, Zaporozhye, Vinnytsia, Kharkov (video) https://t.co/CKg0WZte0D — Andy A. Lambardi 🇮🇹🇷🇺 (@a_lambardi) November 15, 2026

Takođe je pogođen teretni brod u tranzitu, koji je isporučivao vojni i teret dvostruke namene za ukrajinske snage u luku "Odesa".

Osim toga, oštećene su dve lokomotive u blizini železničke stanice Dnjepropetrovsk, koje su korišćene za prevoz tereta namenjenog ukrajinskoj vojsci.

(RT Balkan)

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