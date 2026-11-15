RUSIJA IMA JASAN STAV: Ne gajimo iluzije, više ne verujemo pozivima da sačekamo i zaustavimo se

RUSIJA ne namerava da ponovi greške Minskih sporazuma i ne gaji iluzije u vezi sa pregovaračkim procesom, rekao je za TASS Dmitrij Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u.

Foto: Tanjug/Ukrainian Emergency Service via AP

- Više ne verujemo pozivima da sačekamo i zaustavimo se. Prošli smo kroz to jednom sa Minskom. Mirno rešenje prema dogovorenom planu nije se dogodilo. Nije bilo predviđeno od početka, kao što svi danas znamo. Sada niko nema takve iluzije - naglasio je ruski zvaničnik.

Prema njegovim rečima, Moskva više nije spremna da obustavi borbena dejstva dok se ne postignu sporazumi.

Poljanski je podsetio da su Minski sporazumi imali za cilj da obezbede kraj sukoba i povratak Donbasa Ukrajini pod određenim uslovima, ali se to nije dogodilo.

Naglasio je da Rusija nastavlja da postupa isključivo u svom interesu i ne namerava da se prilagođava globalnoj političkoj situaciji.

Prema rečima Poljanskog, Moskva rešava pitanja prvenstveno na bojnom polju i ne namerava da se zaustavlja čekajući dalji razvoj događaja u pregovorima.

(RT Balkan)

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