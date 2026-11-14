Svet

PESKOV JASAN: Ne možemo i ne želimo da postavljamo uslove kada je u pitanju pregovaračka grupa Evropljana

Д.К.

14. 11. 2026. u 13:17

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RUSIJA neće postavljati uslove kada je u pitanju pregovaračka grupa Evropljana, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenosi agencija RIA Novosti.

ПЕСКОВ ЈАСАН: Не можемо и не желимо да постављамо услове када је у питању преговарачка група Европљана

foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia

- Ne možemo i ne želimo da postavljamo uslove kada je u pitanju njihov pregovarački tim. To je potpuno pogrešan način formulacije pitanja. Bilo bi bolje da porazgovaramo sa Evropljanima i shvatimo u kojoj meri njihov stav može potencijalno da doprinese mirovnom procesu - rekao je Peskov u komentaru za telegram kanal "Junašev Lajv".

Ovako je portparol ruskog lidera odgovorio na pitanje koliko su bliske stvarnosti tvrdnje da je Vladimir Putin pristao da uključi evropske predstavnike u sledeću rundu pregovora o Ukrajini.

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova ranije je izvestila da, koliko je poznato ministarstvu, o uključivanju evropskih partnera u narednu rundu pregovora, nije bilo reči tokom pregovora sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom u Moskvi.

Vitkof je ranije izjavio da je "ruski predsednik Vladimir Putin pristao da se evropski predstavnici uključe u narednu rundu mirovnih pregovora o Ukrajini". Kušner je rekao da su se "obe strane sada saglasile da u narednu rundu pregovora budu uključeni i Evropljani".

Moskva još nije potvrdila takav dogovor, a Putin je poručio Vašingtonu da bi njegovi evropski saveznici najpre trebalo da odluče da li žele mir ili nastavak sukoba.

(RT Balkan)

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