"NEĆEMO PRIHVATITI SPORAZUM SAD I RUSIJE BEZ EU" Tusk: Nećemo dozvoliti nova bezbednosna pravila preko naših glava

EVROPSKE zemlje neće dozvoliti da Sjedinjene Američke Države i Rusija, bez njihovog učešća, dogovaraju nova bezbednosna pravila za evropski kontinent, poručio je poljski premijer Donald Tusk na samitu Evropske političke zajednice u Dablinu.

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- Ni pod kojim okolnostima nećemo dozvoliti da bilo ko uspostavlja nova bezbednosna pravila u ovom delu sveta preko naših glava, preko glava Poljske i Evrope - rekao je Tusk novinarima, prenosi TVP World.

On je naglasio da se nova bezbednosna arhitektura Evrope ne može uspostavljati jednostrano, na osnovu zahteva Moskve ili Vašingtona.

- Nećemo graditi novu bezbednosnu arhitekturu samo zato što to želi ruski predsednik ili, na primer, neko u Sjedinjenim Američkim Državama. To ne dolazi u obzir - poručio je poljski premijer.

Njegova izjava usledila je nakon pisanja portala Aksios, koji je, pozivajući se na dva izvora upoznata sa razgovorima, objavio da je administracija američkog predsednika Donalda Trampa zatražila od Moskve da iznese predloge za budući bezbednosni sporazum koji bi se odnosio na Evropu.

Prema pisanju američkog portala, američki izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof zatražili su od ruskih predstavnika da predstave svoje bezbednosne zahteve i predlože mere za smanjenje tenzija sa evropskim zemljama tokom pregovora o Ukrajini u Abu Dabiju ranije ove sedmice.

Ti razgovori, održani uz američko posredovanje, završeni su bez konkretnog dogovora.

Rusija se već duže vreme zalaže za ograničavanje širenja NATO-a i smanjenje zapadnog vojnog prisustva u istočnoj Evropi, što su zahtevi koje je Vašington ranije odbacivao.

Tusk je upozorio da bi eventualni sporazum o novoj bezbednosnoj arhitekturi imao poseban značaj za Poljsku, koja se graniči sa Ukrajinom i ruskom Kalinjingradskom oblašću.

Varšava je u stanju pojačane pripravnosti od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine i više puta je optuživala Moskvu za sabotaže i druge neprijateljske aktivnosti.

U međuvremenu, američki izaslanik Stiv Vitkof izjavio je u četvrtak da je ruski predsednik Vladimir Putin pristao da evropski predstavnici učestvuju u narednoj rundi pregovora o Ukrajini.

- Evropljani će se pridružiti na narednom sastanku, što smatramo veoma važnim trenutkom jer su oni naši partneri i važno nam je da učestvuju - rekao je Vitkof ruskoj državnoj televiziji nakon sastanka sa Putinom u Moskvi.

Ukoliko do toga dođe, biće to prvi put da evropski predstavnici neposredno učestvuju u pregovorima koje predvode SAD, otkako je Tramp nakon povratka u Belu kuću pokrenuo diplomatsku inicijativu za okončanje rata u Ukrajini.

Tusk je istakao da među članicama Evropske unije vidi jedinstven stav o potrebi evropskog učešća u pregovorima i očuvanja bezbednosti na istoku kontinenta.

Prema njegovim rečima, svaki mirovni sporazum mora da garantuje očuvanje suvereniteta Ukrajine, kao i postojeće bezbednosne arhitekture istočne Evrope.

- Mogu sa priličnom sigurnošću da kažem da ne vidim unutrašnje podele niti pukotine među zemljama Evropske unije - rekao je Tusk.

On je, međutim, priznao da se diplomatski ciljevi Vašingtona u određenoj meri mogu razlikovati od očekivanja evropskih država.

- Ciljevi američke diplomatije mogu se donekle razlikovati od onoga što Evropa očekuje - zaključio je poljski premijer.

(Tanjug)