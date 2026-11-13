UKRAJINSKI DRONOVI UPLELI SE U GVOZDENU ZAVESU: Ruska PVO skršila neverovatnih 1198 ukrajinskih letelica
DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 1198 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Kako su istakli, dronovi su oboreni iznad Astrahanske, Belgorodske, Brjanske, Vladimirske, Volgogradske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lipecke, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Saratovske, Smolenske, Tverske i Tulske oblasti, Moskovskog regiona, Republike Krim, kao i iznad Crnog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
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