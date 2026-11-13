Svet

UKRAJINSKI DRONOVI UPLELI SE U GVOZDENU ZAVESU: Ruska PVO skršila neverovatnih 1198 ukrajinskih letelica

P. Đurđević

13. 11. 2026. u 09:38

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DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 1198 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

УКРАЈИНСКИ ДРОНОВИ УПЛЕЛИ СЕ У ГВОЗДЕНУ ЗАВЕСУ: Руска ПВО скршила невероватних 1198 украјинских летелица

Foto: AI generated/ChatGPT

Kako su istakli, dronovi su oboreni iznad Astrahanske, Belgorodske, Brjanske, Vladimirske, Volgogradske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lipecke, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Saratovske, Smolenske, Tverske i Tulske oblasti, Moskovskog regiona, Republike Krim, kao i iznad Crnog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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