SRUŠIO SE VOJNI HELIKOPTER U TURSKOJ: Nakon pada letelice odmah buknuo požar
VOJNI helikopter srušio se danas i zapalio u turskom gradu Malatja, prenose lokalni mediji.
Kako navodi portal Malatyasoz, nakon što se u blizini kontejnerskog naselja Samankoj čuo snažan prasak, vojni helikopter srušio i zapalio.
Na teren su stigle vatrogasne jedinice, medicinske službe i timovi za potragu i spasavanje, dok je policija preduzela mere obezbeđenja u širem području.
Još nema preciznih informacija o broju ljudi u vojnom helikopteru, niti o njihovom zdravstvenom stanju.
(Tanjug)
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