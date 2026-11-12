SRUŠIO SE VOJNI HELIKOPTER U TURSKOJ: Nakon pada letelice odmah buknuo požar

VOJNI helikopter srušio se danas i zapalio u turskom gradu Malatja, prenose lokalni mediji.

Foto: Profimedia/Mahmut Serdar Alakus / AFP

Kako navodi portal Malatyasoz, nakon što se u blizini kontejnerskog naselja Samankoj čuo snažan prasak, vojni helikopter srušio i zapalio.

Na teren su stigle vatrogasne jedinice, medicinske službe i timovi za potragu i spasavanje, dok je policija preduzela mere obezbeđenja u širem području.

Još nema preciznih informacija o broju ljudi u vojnom helikopteru, niti o njihovom zdravstvenom stanju.

(Tanjug)