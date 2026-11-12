PUTIN POSLAO PORUKU ZAPADU: Rusija otvorena za saradnju sa svima i izgradnju pravednog svetskog poretka
RUSIJA je otvorena za partnerstvo sa svima koji su spremni da doprinesu dijalogu između ljudi i država, kao i izgradnji pravednog svetskog poretka, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.
-Želeo bih još jednom da naglasim da je Rusija otvorena za partnerstvo sa svima koji su spremni da doprinesu negovanju dijaloga između ljudi i država, kao i izgradnji pravednog svetskog poretka, rekao je Putin u video-obraćanju učesnicima ceremonije dodele filmskih nagrada „Dijamantski leptir“.
Prema njegovim rečima, saradnja u oblastima filma, kulture i humanitarnih veza predstavlja čvrstu osnovu za izgradnju poverenja i prevazilaženje stereotipa.
-Projekti koje je pokrenula Evroazijska filmska akademija služe upravo tom plemenitom cilju, dodao je on.
Predsednik je naglasio da je „Dijamantski leptir“ okupio talentovane glumce, reditelje, scenariste, snimatelje, umetnike i kompozitore, pružajući im nove prilike za kreativnu saradnju i razmenu iskustava.
Druga ceremonija dodele nagrada održava se u moskovskom pozorištu „Masterska 12“ Nikite Mihalkova.
(sputnikportal.rs)
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