Svet

PUTIN POSLAO PORUKU ZAPADU: Rusija otvorena za saradnju sa svima i izgradnju pravednog svetskog poretka

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 11. 2026. u 18:11

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RUSIJA je otvorena za partnerstvo sa svima koji su spremni da doprinesu dijalogu između ljudi i država, kao i izgradnji pravednog svetskog poretka, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

ПУТИН ПОСЛАО ПОРУКУ ЗАПАДУ: Русија отворена за сарадњу са свима и изградњу праведног светског поретка

Foto: Tanjug/AP/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik

-Želeo bih još jednom da naglasim da je Rusija otvorena za partnerstvo sa svima koji su spremni da doprinesu negovanju dijaloga između ljudi i država, kao i izgradnji pravednog svetskog poretka, rekao je Putin u video-obraćanju učesnicima ceremonije dodele filmskih nagrada „Dijamantski leptir“.

Prema njegovim rečima, saradnja u oblastima filma, kulture i humanitarnih veza predstavlja čvrstu osnovu za izgradnju poverenja i prevazilaženje stereotipa.

-Projekti koje je pokrenula Evroazijska filmska akademija služe upravo tom plemenitom cilju, dodao je on.

Predsednik je naglasio da je „Dijamantski leptir“ okupio talentovane glumce, reditelje, scenariste, snimatelje, umetnike i kompozitore, pružajući im nove prilike za kreativnu saradnju i razmenu iskustava.

Druga ceremonija dodele nagrada održava se u moskovskom pozorištu „Masterska 12“ Nikite Mihalkova.

(sputnikportal.rs)

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