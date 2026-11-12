PUTIN POSLAO PORUKU ZAPADU: Rusija otvorena za saradnju sa svima i izgradnju pravednog svetskog poretka

RUSIJA je otvorena za partnerstvo sa svima koji su spremni da doprinesu dijalogu između ljudi i država, kao i izgradnji pravednog svetskog poretka, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Foto: Tanjug/AP/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik

-Želeo bih još jednom da naglasim da je Rusija otvorena za partnerstvo sa svima koji su spremni da doprinesu negovanju dijaloga između ljudi i država, kao i izgradnji pravednog svetskog poretka, rekao je Putin u video-obraćanju učesnicima ceremonije dodele filmskih nagrada „Dijamantski leptir“.

Prema njegovim rečima, saradnja u oblastima filma, kulture i humanitarnih veza predstavlja čvrstu osnovu za izgradnju poverenja i prevazilaženje stereotipa.

-Projekti koje je pokrenula Evroazijska filmska akademija služe upravo tom plemenitom cilju, dodao je on.

Predsednik je naglasio da je „Dijamantski leptir“ okupio talentovane glumce, reditelje, scenariste, snimatelje, umetnike i kompozitore, pružajući im nove prilike za kreativnu saradnju i razmenu iskustava.

Druga ceremonija dodele nagrada održava se u moskovskom pozorištu „Masterska 12“ Nikite Mihalkova.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić