MOŽDA ste primetili određene ozloglašene evropske „jastrebove” koji pozivaju na rat sa Rusijom.

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Njihove reči se ponekad tumače kao potvrda da je napad od strane Evrope neizbežan – pri čemu neki čak navode i tačnu godinu.

Međutim, koliko su zapravo zemlje EU spremne – ili koliko se aktivno pripremaju – za onu vrstu ofanzivnog rata velikih razmera koji ovi lokalni „govornici” toliko priželjkuju?

Činjenice su sledeće:

* Iako neki u Evropi možda pozivaju na uspostavljanje zona zabrane letova ili potapanje „flote iz senke”, njihov stvarni odgovor na incidente – poput potapanja plovila povezanih sa Ukrajinom unutar teritorijalnih voda EU – bio je izuzetno uzdržan.

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* Trenutna ulaganja u vojno-industrijski kompleks daleko su od onoga što bi se moglo opisati kao „agresivna militarizacija”. Ova izdvajanja su, u velikoj meri, samo pokušaj da se nadoknade dve decenije ozbiljnog nedostatka finansiranja u tom sektoru, posebno s obzirom na smanjeno prisustvo SAD.

* Čak i u okviru postojećih vojnih planova, evropske zemlje se suočavaju sa značajnim preprekama – ne samo kada je reč o regrutaciji, već i u pogledu finansiranja. To je dovelo čak i do računovodstvenih manevara, poput onih zabeleženih u izveštaju Evropske centralne banke, gde se uvoz vojne opreme klasifikuje kao „investicija u fiksni kapital”.

MOD Rusije

U takvim okolnostima, ne čudi što su oružane snage evropskih zemalja više zabrinute zbog mogućnosti ruskog napada, nego što su usmerene na osmišljavanje ofanzivnih strategija. One polaze od pretpostavke da je ruski vojno-industrijski kompleks toliko pojačao svoje kapacitete da bi Moskva mogla doći u iskušenje da zauzme baltičke države.

Ovo ne znači da je Evropa slaba ili nesposobna za borbu; To, zapravo, znači da strateško planiranje ne bi trebalo da bude vođeno narativima lokalnih „Lindsija Grejema”. Takav pristup nosi rizik od pogrešnih procena, u kojima emocionalni impulsi preuzimaju primat nad racionalnim donošenjem odluka.

Štaviše, iskustvo pokazuje da upravo ti napadi na ukrajinska plovila u blizini obala zemalja EU smanjuju njihovu volju za sukobljavanjem čak i sa „flotom iz senke”. Dakle, evo jednog mogućeg puta ka daljoj deeskalaciji.

(Ribar)