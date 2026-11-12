IMA MRTVIH U PUCNJAVI U VAŠINGTONU: Isplivali novi detalji - "Čuo sam glasan prasak, a onda sam video krv na podu" (FOTO/VIDEO)

U PUCNjAVI koja je u četvrtak ujutru izbila u teretani u naselju Logan Circle u Vašingtonu, poginule su dve osobe, uključujući osumnjičenog napadača, dok je najmanje pet osoba povređeno, saopštila je policija Vašingtona.

Foto: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press

- Tokom policijske akcije, koja je uključivala i blokadu stambene zgrade u kojoj se napadač zabarikadirao, policajci su čuli pucanj iz stana u kojem se nalazio osumnjičeni - izjavio je vršilac dužnosti šefa policije Vašingtona Džefri V. Kerol na konferenciji za novinare u četvrtak ujutru.

Foto: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press

Nakon pucnja, policajci su razvalili vrata stana i zatekli osumnjičenog sa prostrelnom ranom koju je, kako je saopšteno, sam sebi naneo.

Dva policijska zvaničnika upoznata sa slučajem rekla su za Fox News da im je potvrđeno da je osumnjičeni preminuo.

Foto: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press

Kerol je dodao da je osumnjičeni, muškarac bele puti, pucao na policajce iz unutrašnjosti stambene zgrade.

Od četiri osobe koje su preživele pucnjavu, jedna se nalazi u kritičnom stanju, naveo je Kerol.

Policija je dojavu o pucnjavi primila oko osam sati ujutru, u blizini raskrsnice 15. i P ulice.

Shooting in Washington, D.C. left one person dead and four others injured Authorities confirmed the suspect is now contained after suffering what appears to be a self-inflicted gunshot wound. Witnesses reported the shooting began inside a local fitness gym. Around 50 people were inside when shots rang out. The gunman exited the gym and continued firing outside, including toward a nearby parking garage. One person died at the scene. Of the four surviving victims, one is in critical condition, and three sustained non-life-threatening injuries. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 12, 2026

Kerol je otkrio da je policija dobila pozive nakon što je jedna osoba upucana u teretani Vita fitnes, koja ima objekat u naselju Logan Circle.

Svedok Entoni Mirones ispričao je da se u trenutku pucnjave nalazio na traci za trčanje.

- Bio sam na traci u teretani Vida i nakon pet minuta čuo sam glasan prasak. Jedan čovek je ležao na podu, a neko ko mu je bio bliže rekao je: 'Mrtav je' - ispričao je Mirones.

- Čuo sam glasan prasak, a onda sam video krv na podu i počeo da povezujem stvari. Dva minuta kasnije oglasio se protivpožarni alarm i ljudi su počeli da se evakuišu - dodao je on.

Mirones je naveo da su se, nakon što su izašli iz objekta, začuli novi pucnji, zbog čega su ljudi počeli da beže na sve strane.

Teretana Vida fitnes saopštila je za Fox News da će njen objekat u Logan Circleu biti zatvoren do daljeg.

Foto: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press

- Obaveštavamo vas da je VIDA Logan Circle privremeno zatvorena nakon pucnjave koja se dogodila ranije danas - napisao je predsednik kompanije Aron Mur u obaveštenju upućenom članovima.

On je pozvao građane da ne dolaze u teretanu i okolinu dok ne dobiju drugačije instrukcije.

- Ukoliko se trenutno nalazite u blizini, molimo vas da pratite sva uputstva lokalne policije. Objekat će ostati zatvoren do daljeg. Obaveštavaćemo vas o novim informacijama čim one budu dostupne i kada to bude bezbedno i primereno - navedeno je u poruci.

Kerol je rekao da policija još utvrđuje motive napada, ali da je zabeležen raniji sukob osumnjičenog sa udruženjem vlasnika stanova u zgradi u kojoj se kasnije zabarikadirao.

Gradonačelnica Vašingtona Murijel Bauser, koja je prisustvovala konferenciji za novinare zajedno sa Kerolom, izjavila je da je grad potresen ovim događajem.

- Slomljeni smo. Jutros je u našem gradu jedna osoba ubijena u besmislenom činu oružanog nasilja - rekla je Bauser.

Ona je dodala da zna da su se mnogi stanovnici Vašingtona probudili uz ovu vest, da su bili veoma uplašeni i da su pratili uputstva policije.

- Zahvalni smo im na tome. Policija će nastaviti da istražuje ovaj slučaj, ali je ovaj napadač koji je delovao sam sada stavljen pod kontrolu - navela je gradonačelnica.

Na mestu pucnjave intervenisali su i pripadnici američkog Biroa za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive (ATF), koji pomažu lokalnim vlastima u istrazi, saopštila je kancelarija tog biroa u Vašingtonu na društvenoj mreži X.