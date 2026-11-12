PAO VELIKI DOGOVOR KREMLJU, SLEDI NOVI SUSRET: Prve reakcije Amerikanaca i Rusa nakon sastanka sa Putinom
NAKON sastanka sa Vladimirom Putinom u Kremlju, Stiv Vitkof, Džared Kušner i Jurij Ušakov potvrdili su napredak i novu rundu pregovora uz uključivanje Evrope.
Postignut je napredak tokom sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i dogovorena je nova runda trilateralnih pregovora, izjavio je sprecijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof.
- Mislim da je postignut napredak. Ljudi nisu verovali da ćemo uspeti da obnovimo trilateralne pregovore. Obnovili smo ih i dogovorili novi sastanak - rekao je Vitkof za medije.
Pored pitanja o razmeni zarobljenika, razmatrana su i druga humanitarna pitanja koja će uskoro biti objavljena, istakao je Vitkof.
Osim toga, kako je naveo, Evropljani će se pridružiti sledećoj rundi pregovora o ukrajinskom rešenju.
- Evropljani će se pridružiti sledećem sastanku i smatramo da je to veoma važan događaj. Oni su naši partneri i važno je da budu uključeni - napomenuo je Vitkof.
Kušner ocenio pregovore
Prema rečima Kušnera, pregovori sa predsednikom Rusije bili su sadržajni i detaljni.
- Mislim da smo, u celini gledano, vodili veoma sadržajne i detaljne razgovore o svim temama, koji će, verujem, poslužiti kao osnova za naredne multilateralne diskusije - istakao je Kušner.
Neophodno je okončati sukob u Ukrajini, a Moskva i Kijev tome posvećuju veliku pažnju, kazao je Kušner.
- Ovaj sukob mora da bude okončan. Predsednik SAD Donald Tramp namerava da ga okonča, a mi čujemo da obe strane tome posvećuju veliku pažnju - ukazao je on.
Kušner je uveren da će sve o čemu se razgovaralo na sastanku sa Putinom uticati na razgovor sa Vladimirom Zelenskim.
Pored toga, on je istakao da humanitarne misije doprinose jačanju poverenja u okviru procesa rešenja ukrajinske krize.
Podsetimo, Vitkof i Kušner stigli su u Moskvu nakon trilateralnih pregovora Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, održanih 10. i 11. novembra u Abu Dabiju, na kojima su predstavljali Vašington.
Ušakov: Nova runda trilateralnih pregovora
Rusija i Sjedinjene Američke Države su se složile da održe novu rundu trilateralnih pregovora radi rešavanja sukoba u Ukrajini, saopštio je pomoćnik predsednika Jurij Ušakov.
Ostale izjave Ušakova:
- Putinov razgovor sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom bio je sadržajan, konstruktivan, iskren i koristan.
- Oni su detaljno izneli svoje procene pregovora između Moskve, Vašingtona i Kijeva u Abu Dabiju.
- Putin, Vitkof i Kušner su istakli da Kijev ne želi da okonča rat.
- Putin je podržao američku ideju o rešavanju bezbednosnih pitanja Rusije i Ukrajine kroz formiranje evropskog sistema bezbednosti.
- Predsednik je podsetio na ruske predloge za formiranje bezbednosne arhitekture, koje je Moskva iznela 2021. godine.
- Rusija je spremna da odmah počne sa koordinacijom parametara nove dugoročne bezbednosne arhitekture zajedno sa predstavnicima SAD.
- Moskva se nada da će evropski predstavnici podržati ovaj rad.
- Rusija računa na Vitkofa i Kušnera da prenesu signale iz Moskve Evropljanima i Ukrajincima u Dablinu.
- Trenutno se dogovaraju parametri najveće razmene zarobljenika.
- Moskva se nada da će Ukrajina ozbiljno shvatiti sporazum o razmeni zatvorenika.
- Vitkof i Kušner su podržali Putinovu ideju o sprovođenju humanitarne misije u Konstantinovki, slične sličnoj operaciji u Aleškima.
- Rusija je spremna da odmah počne sa razminiranjem Konstantinovke
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