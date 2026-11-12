PAO VELIKI DOGOVOR KREMLJU, SLEDI NOVI SUSRET: Prve reakcije Amerikanaca i Rusa nakon sastanka sa Putinom

NAKON sastanka sa Vladimirom Putinom u Kremlju, Stiv Vitkof, Džared Kušner i Jurij Ušakov potvrdili su napredak i novu rundu pregovora uz uključivanje Evrope.

Foto: Prokofьev Vяčeslav / Zuma Press / Profimedia

Postignut je napredak tokom sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i dogovorena je nova runda trilateralnih pregovora, izjavio je sprecijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof.

- Mislim da je postignut napredak. Ljudi nisu verovali da ćemo uspeti da obnovimo trilateralne pregovore. Obnovili smo ih i dogovorili novi sastanak - rekao je Vitkof za medije.

Pored pitanja o razmeni zarobljenika, razmatrana su i druga humanitarna pitanja koja će uskoro biti objavljena, istakao je Vitkof.

Osim toga, kako je naveo, Evropljani će se pridružiti sledećoj rundi pregovora o ukrajinskom rešenju.

- Evropljani će se pridružiti sledećem sastanku i smatramo da je to veoma važan događaj. Oni su naši partneri i važno je da budu uključeni - napomenuo je Vitkof.

Kušner ocenio pregovore

Prema rečima Kušnera, pregovori sa predsednikom Rusije bili su sadržajni i detaljni.

- Mislim da smo, u celini gledano, vodili veoma sadržajne i detaljne razgovore o svim temama, koji će, verujem, poslužiti kao osnova za naredne multilateralne diskusije - istakao je Kušner.

Neophodno je okončati sukob u Ukrajini, a Moskva i Kijev tome posvećuju veliku pažnju, kazao je Kušner.

- Ovaj sukob mora da bude okončan. Predsednik SAD Donald Tramp namerava da ga okonča, a mi čujemo da obe strane tome posvećuju veliku pažnju - ukazao je on.

Kušner je uveren da će sve o čemu se razgovaralo na sastanku sa Putinom uticati na razgovor sa Vladimirom Zelenskim.

Pored toga, on je istakao da humanitarne misije doprinose jačanju poverenja u okviru procesa rešenja ukrajinske krize.

Podsetimo, Vitkof i Kušner stigli su u Moskvu nakon trilateralnih pregovora Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, održanih 10. i 11. novembra u Abu Dabiju, na kojima su predstavljali Vašington.

Ušakov: Nova runda trilateralnih pregovora

Rusija i Sjedinjene Američke Države su se složile da održe novu rundu trilateralnih pregovora radi rešavanja sukoba u Ukrajini, saopštio je pomoćnik predsednika Jurij Ušakov.

Ostale izjave Ušakova:

Putinov razgovor sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom bio je sadržajan, konstruktivan, iskren i koristan.

Oni su detaljno izneli svoje procene pregovora između Moskve, Vašingtona i Kijeva u Abu Dabiju.

Putin, Vitkof i Kušner su istakli da Kijev ne želi da okonča rat.

Putin je podržao američku ideju o rešavanju bezbednosnih pitanja Rusije i Ukrajine kroz formiranje evropskog sistema bezbednosti.

Predsednik je podsetio na ruske predloge za formiranje bezbednosne arhitekture, koje je Moskva iznela 2021. godine.

Rusija je spremna da odmah počne sa koordinacijom parametara nove dugoročne bezbednosne arhitekture zajedno sa predstavnicima SAD.

Moskva se nada da će evropski predstavnici podržati ovaj rad.

Rusija računa na Vitkofa i Kušnera da prenesu signale iz Moskve Evropljanima i Ukrajincima u Dablinu.

Trenutno se dogovaraju parametri najveće razmene zarobljenika.

Moskva se nada da će Ukrajina ozbiljno shvatiti sporazum o razmeni zatvorenika.

Vitkof i Kušner su podržali Putinovu ideju o sprovođenju humanitarne misije u Konstantinovki, slične sličnoj operaciji u Aleškima.

Rusija je spremna da odmah počne sa razminiranjem Konstantinovke