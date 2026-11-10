PREGOVORI U ABU DABIJU: SAD traže uključivanje Evrope u mirovni proces za Ukrajinu
AMERIČKI izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof zalagaće se za direktno učešće Evrope u budućim pregovorima o okončanju rata u Ukrajini, vršeći pritisak na Rusiju da prihvati njeno uključivanje, izjavili su danas američki zvaničnici.
Kušner i Vitkof će se za to zalagati tokom prvih trilateralnih razgovora Rusije, Ukrajine i SAD u Abu Dabiju od februara, a cilj im je da ovogodišnji sastanak bude poslednji bez punog učešća Evrope, naveli su zvaničnici, piše briselski Politiko. "Potrebna nam je Evropa za pregovaračkim stolom. Zato je naš predlog da uključimo Evropljane u diskusiju nakon ove trilateralne konferencije", rekao je jedan od američkih zvaničnika.
Prema njihovim rečima, visoki evropski zvaničnici trebalo bi da doputuju u Abu Dabi ove nedelje, gde će biti konsultovani, ali neće učestvovati u glavnim pregovorima zbog protivljenja Rusije. Među njima su savetnici za bezbednost iz Velike Britanije, Nemačke i Francuske, kao i predstavnici Italije, NATO-a, Evropske komisije i Evropskog saveta. Pitanje ko će predstavljati Evropu u pregovorima izazvalo je podele među evropskim vladama, a lideri EU će razgovarati o tome na neformalnom samitu u Dablinu kasnije ove nedelje. Američki zvaničnici su naveli da će se prvog dana razgovora razmatrati bezbednosne garancije za Ukrajinu i moguće preoblikovanje evropske bezbednosne arhitekture, dok će drugog dana u fokusu biti teritorijalna pitanja i određivanje granica.
Evropske vlade strahuju da bi Tramp mogao da pristane na dugogodišnje zahteve ruskog predsednika Vladimira Putina za smanjenje uticaja NATO-a u regionu. Američki zvaničnici, međutim, insistiraju da će NATO ostati ključan za kolektivnu odbranu Evrope, uz potrebu za preispitivanjem odnosa kontinenta sa Rusijom.
Prema navodima američkih zvaničnika, generalni sekretar NATO-a Mark Rute bio je u velikoj meri uključen u razgovore sa američkom administracijom i razmenu predloga o reformama. Govoreći o pitanju teritorija koje je okupirala Rusija, američki zvaničnici su naveli da su obe strane u privatnim razgovorima pokazale "fleksibilnost".
(Tanjug)
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