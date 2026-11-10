ŠOK U REGIONU! Fudbalski reprezentativac BiH osuđen u Hrvatskoj

Fudbalski reprezentativac BiH Adrian-Leon Barišić osuđen je pred Opštinskim sudom u Šibeniku na godinu dana zatvora uslovno zbog izazivanja teške saobraćajne nesreće na auto-putu A1 kod Pirovca.

CHRISTIAN CHARISIUS / AFP / Profimedia

Trenutno član portugalske Brage, koji ima dvojno državljanstvo Hrvatske i BiH, našao se u centru pažnje javnosti zbog nemilog događaja koji se odigrao polovinom 2024. godine, a čiji su detalji zvanično obelodanjeni kroz sudsku presudu.

Podsetimo, početkom juna 2024. godine dogodile su se dve povezane saobraćajne nesreće oko 10 časova ujutru na autoputu A1 kod Pirovca. Najpre je kombi u kojem su bili vozač i dva putnika sleteo sa kolovozne trake usled klizavog kolovoza i loših vremenskih uslova.

Samo desetak minuta kasnije, na tom mestu se našao automobil marke VW Golf VIII kojim je upravljao tada 23-godišnji fudbaler. Zbog neprilagođene brzine uslovima na putu, po kišnom vremenu i uprkos ograničenju brzine na 80 km/h, Barišić je izgubio kontrolu nad vozilom. Automobil je izleteo van kolovoza i udario dvojicu radnika Hrvatskih autoputeva (HAC), kao i jednog putnika iz prethodne nesreće, koji su u tom trenutku pružali pomoć unesrećenima.

U sudaru su radnici HAC-a i putnik zadobili teške telesne povrede (uključujući višestruke prelome rebara i nosne kosti, kao i teže nagnječenje), te su morali biti zadržani na bolničkom lečenju u Opštoj bolnici u Šibeniku.

Opštinski sud u Šibeniku, pred sudijom Zoranom Gligić Spahijom, izdao je kazneni nalog kojim je Barišić proglašen krivim za krivično delo protiv sigurnosti saobraćaja.

Iz presude se vidi da je fudbaler opisan kao profesionalni sportista dobrog imovnog stanja, neosuđivan i neoženjen. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, uz uslovnu osudu – što znači da kazna neće biti izvršena ukoliko u roku od dve godine ne počini novo krivično delo.

Takođe, naloženo mu je plaćanje paušalnog sudskog troška u iznosu od 100 evra, kao i troškova veštačenja koji ukupno iznose 1.077,70 evra. Kako su žalbe izostale, presuda je postala pravosnažna sredinom oktobra 2026. godine.

Karijera Adriana-Leona Barišića privlačila je pažnju javnosti i pre ovog slučaja. Rođen u Štutgartu, odrastao je u Splitu gde je prošao mlađe kategorije Hajduka, a igrao je i za mlađe timove zagrebačkog Dinama i Splita. Punu afirmaciju doživeo je u dresu Osijeka, odakle je išao na pozajmicu u italijanski Frosinone, a klub iz Slavonije je svojevremeno odbijao milionske ponude za njega.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitovao je u junu 2023. godine na poziv tadašnjeg selektora Faruka Hadžibegića, nastupajući u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo protiv Portugala i Luksemburga. Ipak, splet okolnosti, uključujući povredu zbog koje je propustio i veća reprezentativna okupljanja, te sada pravosnažna sudska presuda, obeležiće period njegove profesionalne karijere.