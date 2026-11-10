CENE NAFTE PALE NA NAJNIŽI NIVO OD 31. AVGUSTA: Evo šta se dešava na tržištu

CENE nafte su pale na najniži nivo od 31. avgusta, pri čemu je američka sirova nafta WTI pojeftinila na manje od 88 dolara za barel, dok se severnomorske nafte Brent spustila na oko 94 dolara.

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Do toga je došlo dok tržišta procenjuju izglede za diplomatsko okončanje sukoba na Bliskom istoku, uprkos nastavku napada u regionu, preneo je Trejding ekonomiks.

Pad cena produžio je negativan trend iz prethodne nedelje, tokom koje je WTI izgubio 12,8 odsto, a Brent 13,3 odsto vrednosti.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su opsežni napadi na Iran malo verovatni ukoliko Teheran pristane na čvrst sporazum, uoči sastanka sa premijerom Katara.

Ipak, izgledi za diplomatski proboj ostaju neizvesni, a američki državni sekretar Marko Rubio umanjio je očekivanja od napretka u pregovorima.

Prema izveštajima, američke snage su tokom noći izvele napade na iransko ostrvo Kešm, dok su tenzije nastavljene i u području Ormuskog moreuza, gde je jedan tanker navodno pogođen projektilom nepoznatog porekla.

Istovremeno, jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, oštetili su kancelarije saudijske naftne kompanije Saudi Aramko u Rijadu, nakon čega su saudijske snage uništile dva raketna lansera.

Uprkos bezbednosnim rizicima i ponovljenim napadima na pomorski saobraćaj, izvoz sirove nafte iz Persijskog zaliva počeo je da se oporavlja, što bi moglo da ublaži zabrinutost tržišta zbog poremećaja u snabdevanju.

(Tanjug)