UKRAJINA ignoriše pozive američkog predsednika Donalda Trampa da prestane da izaziva energetsku krizu i nastavlja napade na kritično važnu infrastrukturu, navodi se u članku ministra spoljnih poslova Ruske Federacije Sergeja Lavrova "Globalna ekonomija i njene veze sa međunarodnom bezbednošću".

Foto: Tanjug/AP/Iori Sagisawa

- Osećajući bezrezervnu podršku Evropske unije, kijevski režim se uverio u svoju nekažnjivost, sprovodeći terorističke napade na kritičnu infrastrukturu, i to ne samo rusku. Strukture Kaspijskog konzorcijuma, čiji su glavni akcionari Kazahstan i Sjedinjene Američke Države, više puta su bile meta. Pozivi američkog predsednika Donalda Trampa Ukrajini da prestane da izaziva energetsku krizu se ignorišu - izjavio je Lavrov.

Kako je napomenuo, oni koji su orkestrirali diverzije na "Severni tok" još uvek nisu izvedeni pred lice pravde.

Istovremeno, dodaje da je ozbiljan destabilizujući faktor koji je uticao na energetski sektor agresija protiv Irana, koja je dovela do zatvaranja Ormuskog moreuza. Šef ruske diplomatije poručio je da sloboda plovidbe ne može biti selektivna, već mora da se obezbedi svuda, za sve zemlje i u svim pomorskim područjima.

- Pretenzije NATO-a, EU i njihovih članica da kontrolišu bilo koje vode su neprihvatljive. Neophodno je shvatiti da su akcije sa pozicije sile – posebno one koja slabi – politika pritiska, ucene i diktature osuđene na propast i suočiće se sa recipročnim i asimetričnim odgovorom - upozorio je ruski ministar.

"Flota u senci" i ekonomski kraj istorije

Osim toga, napomenuo je da bi trebalo da se međunarodna ekonomija i bezbednost dopunjuju i zajedno stvaraju temelje za mirnu koegzistenciju i zajednički prosperitet.

- Ipak, ekonomija sve više postaje arena za konfrontaciju, kada uz goruće ratove počinju i trgovinski kako bi se potisnuli geopolitički konkurenti. Upravo je to razlog za rat koji je Zapad organizovao protiv Rusije rukom kijevskog režima, nezakonito dovedenog na vlast pučem 2014. godine – jutro nakon što su Nemačka, Francuska i Poljska istupili kao garanti sporazuma o rešenju sukoba koji su postigli ukrajinski predsednik i opozicija - objasnio je Lavrov.

Objektivni proces formiranja multipolarnog svetskog poretka se na Zapadu doživljava sa neprijateljstvom, dok se ulažu napori da se rastućim centrima rasta na Globalnom jugu i istoku uskrati pravo da učestvuju u globalnom upravljanju srazmerno njihovoj težini u svetskim poslovima, primetio je ministar.

- Evropska unija, transformišući se u vojni blok (i očigledno pateći od manije izvanrednosti), vratila se u dane ropstva i piraterije i otvoreno je počela da se bavi zaplenom stranih brodova i krađom njihovog tereta. Da bi opravdali ovu pljačku, izmislili su termin 'flota u senci', koji ne postoji u međunarodnom pravu, i takozvane cenovne plafone. Tržišta se oporavljaju od ovog geopolitičkog haosa - naglasio je ruski ministar.

On je poručio da svi ovi postupci direktno protivreče međunarodnom pravu, stvaraju neizvesnost i dodatne troškove i potkopavaju koherentnost i dugoročnu održivost globalne ekonomije.

- U suštini, one uništavaju sam model globalizacije koji je sam Zapad stvorio i decenijama promovisao kao idealan sistem za upravljanje globalnom ekonomijom – svojevrsni 'ekonomski kraj istorije' - ocenio je šef ruske diplomatije.

(RT Balkan)

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