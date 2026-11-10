Ovo je moralo da se desi: Majkl Kerik napušta Mančester junajted?

ČINI se da je došlo vreme za rastanak!

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Majkl Kerik je po svemu sudeći završio svoj boravak na klupi Mančester junajted. Poznati novinar Fabricio Romano, pozivajući se na Džejmija Džeksona ističe da je pozicija engleskog stručnjaka ozbiljno ugrožena.

Nije još uvek ništa zvanično, ali posao 45-godišnjaka iz Valsenda nikada nije bio ugroženiji.

Takođe, vode se interni razgovori o potencijalnim rešenjima, pri čemu se razmatraju i realne opcije za njegovu zamenu.

🚨💣 Manchester United consider Michael Carrick position at serious risk after two internal meetings taking place today. Review still ongoing waiting on final decision but Carrick’s job has never been so much under threat, as @JamieJackson___ called. Internal talks continue also on potential options as realistic replacement being discussed. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2026

Koliko je loša situacija u ekipi, pokazuje podatak da Mančester junajed u poslednjih 40 godina nije imao lošiji start u Premijer ligi.

"Crveni đavoli" su trenutno na 18. mestu na tabeli sa samo osam bodova i jednom pobedom i jedini si tim u prvenstvu sa samo jednim trijumfom.

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