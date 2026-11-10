"RAT U IRANU VOJNO PRAKTIČNO ZAVRŠEN" Tramp: Mi samo održavamo status kvo
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da Iran "vrlo ljubazno razgovara" sa američkim pregovaračima i da postoje "dobre šanse" za postizanje dogovora o okončanju sukoba između dve zemlje, ocenjujući da je rat vojno "praktično završen".
- Iran je vojno praktično završen. Mi samo održavamo status kvo - rekao je Tramp na konferenciji za novinare u Beloj kući, preneo je AP.
Na pitanje zašto ne proglasi pobedu nad Iranom i povuče američke trupe iz regiona, ako je već sprečio Teheran da dođe do nuklearnog oružja, Tramp je odgovorio da SAD imaju saveznike u regionu koje moraju da zaštite.
- Želimo da se uverimo da postoji dugoročno rešenje, a ne samo kratkoročno. Iran nikada neće imati nuklearno oružje, ali moramo da budemo sigurni da je to dugoročno rešenje - rekao je Tramp.
On je ponovio da se rat "brzo završava", ali je negirao tvrdnju novinara da već mesecima najavljuje skori završetak sukoba.
- Tvrdio sam da neće imati nuklearno oružje i da ga neće imati - rekao je američki predsednik.
(Tanjug)
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