Svet

RUSI SNAŽNO UDARILI: Na meti ciljevi širom Ukrajine, evo šta je sve pogođeno

Д.К.

10. 11. 2026. u 09:07

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ORUŽANE snage Ruske Federacije nastavljaju da napadaju dronovima objekte energetske infrastrukture koji omogućavaju rad ukrajinskih vojno-industrijskih preduzeća, kao i plovila koja prevoze vojnu opremu za ukrajinsku vojsku, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

РУСИ СНАЖНО УДАРИЛИ: На мети циљеви широм Украјине, ево шта је све погођено

MOD Rusije

U udarima je oštećena trafostanica od 330 kV u gradu Viljnogorsku u Dnjepropetrovskoj oblasti, trafostanica od 154 kV u Kremenčuku u Poltavskoj oblasti, kao i dve trafostanice od 110 kV u gradovima Perejaslav i Jagotin u Kijevskoj oblasti.

Osim toga, severoistočno od Odese pogođen je teretni brod koji prevozi oružje i vojnu opremu i tanker koji isporučuje gorivo i maziva za ukrajinsku vojsku.

Istočno od Odese oštećen je teretni brod koji prevozi teret dvostruke namene za Oružane snage Ukrajine.

(RT Balkan)

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NEMAČKA ne može da isporuči Ukrajini dodatne sisteme protivvazdušne odbrane „MIM-104 Patriot“ (MIM-104 Patriot), a da pritom ne stvori neprihvatljive praznine u sopstvenoj odbrani, izjavio je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus, pozivajući druge zapadne zemlje da daju veći doprinos zadovoljavanju potreba Ukrajine za protivvazdušnom odbranom.

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