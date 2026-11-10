RUSI SNAŽNO UDARILI: Na meti ciljevi širom Ukrajine, evo šta je sve pogođeno
ORUŽANE snage Ruske Federacije nastavljaju da napadaju dronovima objekte energetske infrastrukture koji omogućavaju rad ukrajinskih vojno-industrijskih preduzeća, kao i plovila koja prevoze vojnu opremu za ukrajinsku vojsku, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
U udarima je oštećena trafostanica od 330 kV u gradu Viljnogorsku u Dnjepropetrovskoj oblasti, trafostanica od 154 kV u Kremenčuku u Poltavskoj oblasti, kao i dve trafostanice od 110 kV u gradovima Perejaslav i Jagotin u Kijevskoj oblasti.
Osim toga, severoistočno od Odese pogođen je teretni brod koji prevozi oružje i vojnu opremu i tanker koji isporučuje gorivo i maziva za ukrajinsku vojsku.
Istočno od Odese oštećen je teretni brod koji prevozi teret dvostruke namene za Oružane snage Ukrajine.
(RT Balkan)
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