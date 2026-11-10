LANČANI SUDAR 50 AUTOMOBILA: Jedno vozilo planulo, saobraćaj obustavljen na ovoj deonici u Bugraskoj (FOTO)

OKO 50 automobila učestvovalo je u lančani udes na autoputu Trakija u Bugarskoj, u blizini isključenja Zimnica, u smeru ka Burgasu.

Foto: Printskrin btvnovinite.bg

Tešku saobraćajnu nesreću izazvala je gusta magla koja se spustila na tom području, a u sudaru ima povređenih, dok se jedan automobil zapalio, prenosi NOVA.

Foto: Printskrin btvnovinite.bg

Prema prvim informacijama, oko 50 ljudi je povređeno, a još uvek ima ljudi zarobljenih među smrskanim automobilima, uključujući i decu, nakon dva teška lančana sudara na autoputu Trakija.

Foto: Printskrin btvnovinite.bg

Tačan broj povređenih, njihovo zdravstveno stanje, kao i razmere materijalne štete na vozilima koja su ostala zaglavljena na autoputu, još se utvrđuju.

Foto: Printskrin btvnovinite.bg

Glavni uzrok lančanog udesa, prema prvim informacijama, jeste naglo smanjena vidljivost zbog guste magle koja se spustila u okolini isključenja Zimnica.

Deonica autoputa od Burgasa do Jambola zatvorena je za saobraćaj, prenose mediji.

(Telegraf.rs)

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