LANČANI SUDAR 50 AUTOMOBILA: Jedno vozilo planulo, saobraćaj obustavljen na ovoj deonici u Bugraskoj (FOTO)
OKO 50 automobila učestvovalo je u lančani udes na autoputu Trakija u Bugarskoj, u blizini isključenja Zimnica, u smeru ka Burgasu.
Tešku saobraćajnu nesreću izazvala je gusta magla koja se spustila na tom području, a u sudaru ima povređenih, dok se jedan automobil zapalio, prenosi NOVA.
Prema prvim informacijama, oko 50 ljudi je povređeno, a još uvek ima ljudi zarobljenih među smrskanim automobilima, uključujući i decu, nakon dva teška lančana sudara na autoputu Trakija.
Tačan broj povređenih, njihovo zdravstveno stanje, kao i razmere materijalne štete na vozilima koja su ostala zaglavljena na autoputu, još se utvrđuju.
Glavni uzrok lančanog udesa, prema prvim informacijama, jeste naglo smanjena vidljivost zbog guste magle koja se spustila u okolini isključenja Zimnica.
Deonica autoputa od Burgasa do Jambola zatvorena je za saobraćaj, prenose mediji.
(Telegraf.rs)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NEZGODA U SMEDEREVU: Beba (1) hitno prevezena u bolnicu
09. 11. 2026. u 20:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)