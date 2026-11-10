PERSIJSKI TEPIH PAO U DRUGI PLAN: Iranski general otkrio šta sve Teheran proizvodi bez strane pomoći
VIŠI savetnik komande Vazduhoplovnih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Ali Bilali izjavio je danas da je iranska raketna industrija postala sposobna za samostalnu proizvodnju, bez oslanjanja na uvozne sirovine i tehnologiju.
Kako je prenela iranska novinska agencija Fars, Bilali je ocenio da je raketna industrija sada "više domaći proizvod nego persijski tepisi".
On je naveo da se sirovine za proizvodnju čvrstih i tečnih raketnih goriva nabavljaju i prerađuju u Iranu, uz korišćenje domaćih mineralnih resursa i naftnih derivata, što smanjuje zavisnost zemlje od uvoza.
(Tanjug)
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