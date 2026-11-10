TRAGEDIJA IZBEGNUTA U POSLEDNJEM TRENUTKU: Dva putnička aviona se umalo sudarila na nebu, istraga incidenta u toku (VIDEO)

AMERIČKE vazduhoplovne vlasti istražuju incident koji se dogodio prošlog vikenda iznad Los Anđelesa, kada su se dva putnička aviona opasno približila jedan drugom ubrzo nakon poletanja sa Međunarodnog aerodroma u Los Anđelesu (LAX).

Foto: Printskrin Iks @aviationbrk

Događaj se odigrao 7. novembra, oko 00:20 časova po lokalnom vremenu, prenosi CBS News. Neovlašćeno skretanje Prema navodima Savezne uprave za avijaciju (FAA), avion kompanije „Er Frans” – na letu 28 ka Tahitiju – izveo je „neovlašćeno skretanje” odmah nakon poletanja.

Usled toga, našao se na putanji drugog aviona, leta 1660 kompanije „Ameriken erlajns” (American Airlines) ka Dalasu, koji je istovremeno poleteo sa paralelne piste. Audio-snimci komunikacije sa kontrolom letenja pokazuju da su kontrolori hitno reagovali kako bi sprečili sudar.

Shortly after taking off from LAX, an Air France jet made an unauthorized turn into the flight path of an American Airlines jet headed to Dallas. Some flight-tracking sites say the planes came within 400 feet vertically and 4,600 feet laterally of each other. https://t.co/gBRQbcuoDe — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 10, 2026

Pilotima „Er Fransa” naloženo je da naglo skrenu udesno i vrate se na predviđenu putanju. Istovremeno, posadi aviona „Ameriken erlajnsa” izdato je uputstvo da započne spuštanje.

NEW: Air France Airbus A350 came dangerously close to an American Airlines A321 on departure from Los Angeles International Airport on Saturday. In the ATC audio clip the controller questioned the Air France pilots about why they had failed to follow the assigned departure route. The pilots confirmed that they had been instructed to fly the SUMMR 2 departure. — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 8, 2026

Pitanja bez odgovora

Kada je opasnost prošla, kontrolori letenja su u više navrata pitali pilote „Er Fransa” (Air France) zašto su skrenuli sa zadate putanje; međutim, čak i nakon skoro 20 minuta komunikacije, nisu dobili jasan odgovor.

- Treba mi odgovor. Koje ste instrukcije za poletanje dobili od kontrolnog tornja – čuje se na snimku kako kontrolor pita francusku posadu. Kontrola letenja je ovaj događaj klasifikovala kao „moguće odstupanje pilota”.

Ni „Er Frans” ni „Ameriken erlajns” (American Airlines) se do sada nisu oglasili povodom ovog incidenta.

(Indeks.hr)

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