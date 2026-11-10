TRAGEDIJA IZBEGNUTA U POSLEDNJEM TRENUTKU: Dva putnička aviona se umalo sudarila na nebu, istraga incidenta u toku (VIDEO)
AMERIČKE vazduhoplovne vlasti istražuju incident koji se dogodio prošlog vikenda iznad Los Anđelesa, kada su se dva putnička aviona opasno približila jedan drugom ubrzo nakon poletanja sa Međunarodnog aerodroma u Los Anđelesu (LAX).
Događaj se odigrao 7. novembra, oko 00:20 časova po lokalnom vremenu, prenosi CBS News. Neovlašćeno skretanje Prema navodima Savezne uprave za avijaciju (FAA), avion kompanije „Er Frans” – na letu 28 ka Tahitiju – izveo je „neovlašćeno skretanje” odmah nakon poletanja.
Usled toga, našao se na putanji drugog aviona, leta 1660 kompanije „Ameriken erlajns” (American Airlines) ka Dalasu, koji je istovremeno poleteo sa paralelne piste. Audio-snimci komunikacije sa kontrolom letenja pokazuju da su kontrolori hitno reagovali kako bi sprečili sudar.
Pilotima „Er Fransa” naloženo je da naglo skrenu udesno i vrate se na predviđenu putanju. Istovremeno, posadi aviona „Ameriken erlajnsa” izdato je uputstvo da započne spuštanje.
Pitanja bez odgovora
Kada je opasnost prošla, kontrolori letenja su u više navrata pitali pilote „Er Fransa” (Air France) zašto su skrenuli sa zadate putanje; međutim, čak i nakon skoro 20 minuta komunikacije, nisu dobili jasan odgovor.
- Treba mi odgovor. Koje ste instrukcije za poletanje dobili od kontrolnog tornja – čuje se na snimku kako kontrolor pita francusku posadu. Kontrola letenja je ovaj događaj klasifikovala kao „moguće odstupanje pilota”.
Ni „Er Frans” ni „Ameriken erlajns” (American Airlines) se do sada nisu oglasili povodom ovog incidenta.
(Indeks.hr)
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