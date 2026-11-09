NEMA PREGOVORA, NO ULTIMATUM! Iran oduvao Amerikance - Rezai se neće sastati sa DŽej Di Vensom

VISOKI iranski bezbednosni zvaničnik demantovao je izveštaje o mogućem sastanku sekretara Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsena Rezaija i potpredsednika SAD Džej Di Vensa u Dohi, u Kataru.

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Zvaničnik je naveo da politika i planovi Irana u vezi sa pregovorima ostaju nepromenjeni, ističući da Teheran ne razmatra razgovore sa SAD sve dok Vašington ne preduzme konkretne korake u okviru sedam uslova koje je postavio Iran, prenosi Tasnim.

U međuvremenu, demantovani su i navodi pojedinih izraelskih medija da je Iran pristao da ponovo otvori Ormuski moreuz u zamenu za oslobađanje osam milijardi dolara zamrznute iranske imovine.

Prema informacijama dobijenim u Teheranu, Iran nije postigao takav dogovor niti je prihvatio bilo kakav predlog u tom okviru. Zemlja i dalje insistira na ispunjenju svojih sedam uslova kao preduslovu za početak bilo kakvih pregovora.

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