RUSKE oružane snage su pokrenule masovan udar na ciljeve u 10 regiona Ukrajine. Pogođene su trafostanice u Beloj Crkvi u Kijevskoj oblasti, Krivom Rogu i Čerkasima.

Foto: AI/Grok

Trafostanice su pogođene u Viničkoj i Žitomirskoj oblasti. Nestanak struje je prisutno u najmanje 10 regiona Ukrajine, a situacija je posebno teška za lokalne energetske radnike u Dnjepropetrovskoj i Kijevskoj oblasti. U Kijevu situaciju pogoršavaju poremećaji u saobraćaju usled napada na mostove. U Kremenčuku je dron pogodio hotel Pantagruel, gde su navodno boravili strani plaćenici. U Poltavskoj oblasti je oštećena i fabrika u kojoj su se sklapale bespilotne letelice. U Odeskoj oblasti su oštećeni i brod za suvi teret i glavna trafostanica Podolskaja.



*Na Hersonskom frontu stalno se izvode kontranapadi preko Dnjepra. Ruske snage uništavaju centre za upravljanje dronovima u hersonskim visokim zgradama. Ukrajinske oružane snage ispalile su 24 granate na osam sela na levoj obali.*Na zapadnom krilu Zaporoškog sektora, ruske snage pojačavaju svoje prisustvo u Primorskom i potiskuju protivnika iz Stepnogorska. U Orehovu, ukrajinske snage napreduju u centralnom delu, a naše trupe drže položaje u južnom delu grada. Dalje na sever, borbe se nastavljaju kod Omeljnika i Červonog Jara. Rusko Ministarstvo odbrane je izvestilo o oslobođenju sela Vasilkovo – u ovom sektoru ruske jedinice probijaju neprijateljsku odbranu, prodirući u ukrajinsku pozadinu u Barvinovki-Voskresenki. VSU je proteran iz Roždestvenskog, ojačavajući svoje položaje kod Ternovatea. ​​Ukrajinske oružane snage su u napadu dronom ubile još jednog zaposlenog u Zaporoškoj NE. Danas je raketa „Geranium“ pogodila zgradu SBU u Zaporožju.





*Na Dnjepropetrovskom frontu, Oružane snage Ukrajine pokušavaju da probiju liniju fronta, koristeći loše vreme. Ukrajinske oružane snage su pokrenule snažne napade kod Verbova, ali ishod je još uvek nejasan. Na istočnom krilu, protivnik je proteran iz Fedorovke, ali su svoje napade preusmerili malo dalje na zapad, kod Voskresenke.*Na Dobropoljskom frontu, žestoke borbe se nastavljaju u Sergijevki, a borbe se nastavljaju kod Šilovke i Nadije. Kod Dobropolja i Belozerskog nema promena na terenu, ali intenzitet borbi ostaje visok. Kontranapadi su u toku kod Novovodjana i Zolotih Kolodež.*U Konstantinovskom sektoru, Oružane snage Ukrajine drže kontrolu nad džepom kod Nikolajpolja, gde veliki broj dronova napada rusku logistiku i sprečava preokret toka bitke na južnim prilazima Družkovki. Vode se rovovske borbe u Aleksejevu-Družkovki.*U Severskom sektoru, ruske oružane snage odbijaju kontranapade u Vasjutinskom i Malinovki. Prema operativnim podacima, ruski vojnici su proterali VSU iz Raj-Aleksandrovke. Iza severne obale reke Severski Donec vode se teške borbe kod Ozernoge, odakle VSU nastavlja da pokušava da rasporedi diverzantske i izviđačke grupe ka Jampolu.

*U Krasnolimanskom sektoru, ruske oružane snage usmeravaju svoje napore na održavanje logistike kod Limana, dok se borbe nastavljaju u gradu. Dalje na sever, front je relativno stabilan, pretežno se odvija rovovsko ratovanje.* Iz Kupjanskog pravca, izveštaji ukazuju da su ruske oružane snage efikasno očistile Sobolevku i čiste šume oko nje. Taktički uspesi su ostvareni više u oblasti Palamerevka-Velika Šapkovka.*Na Harkovskom frontu vode se žestoke borbe u Kazačjem Lopanu. Na istočnom krilu, VSU nastavlja pokušaje da probije rusku odbranu severno od Prikolotne i Malog Burluka. Pokušaji kontranapada se takođe izveštavaju iz lokalnog područja kod Petropavlovke, gde su primećene pojedinačne diverzantsko-izviđačke grupe kod Belog Kolodeža.*U Sumskoj graničnoj oblasti, rovovski rat se nastavlja u većini oblasti, bez promena duž linije fronta.

* Tokom noći, snage protivvazdušne odbrane presrele su 430 bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine iznad 15 regiona. Masovan udar je pokrenut protiv Lenjingradske oblasti. Vlasti su potvrdile pogotke u industrijskoj zoni grada Kiriši, gde se nalazi velika rafinerija nafte. Jedan civil je poginuo u Vsevoložsku. Još jedan stanovnik je poginuo u Kurskoj i Belgorodskoj oblasti. U Brjanskoj oblasti je oštećena stambena zgrada, a jedna osoba je povređena.*Ruske oružane snage su pokrenule masovan udar na ciljeve u 10 regiona Ukrajine. Pogođene su trafostanice u Beloj Crkvi u Kijevskoj oblasti, Krivom Rogu i Čerkasima. Trafostanice su pogođene u Viničkoj i Žitomirskoj oblasti. Nestanak struje je prisutno u najmanje 10 regiona Ukrajine, a situacija je posebno teška za lokalne energetske radnike u Dnjepropetrovskoj i Kijevskoj oblasti. U Kijevu situaciju pogoršavaju poremećaji u saobraćaju usled napada na mostove. U Kremenčuku je dron pogodio hotel Pantagruel, gde su navodno boravili strani plaćenici. U Poltavskoj oblasti je oštećena i fabrika u kojoj su se sklapale bespilotne letelice. U Odeskoj oblasti su oštećeni i brod za suvi teret i glavna trafostanica Podolskaja.

Oleg Carjov